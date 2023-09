Vôlei feminino vai passar na Globo? Onde assistir Brasil x Turquia hoje

Brasil e Turquia jogam a quinta rodada do Pré-Olímpico nesta sexta-feira, em Tóquio

A Seleção Brasileira enfrenta a Turquia nesta sexta-feira, 22 de setembro, a príncipio seu adversário mais difícil no Pré-Olímpico 2023 de vôlei feminino. A partida vai ser em Tóquio, no Japão, com início às 4h (de Brasília), e terá transmissão para o Brasil ao vivo, mas a TV Globo não irá exibir a partida.

Veja a classificação do Pré-Olímpico

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino contra a Turquia

O jogo do Brasil de vôlei feminino contra a Turquia na madrugada desta sexta-feira, 22, será transmitida pelo Sportv 2 e também no pay-per-view da federação VBTV. Também dá para ver a retransmissão do canal pago no Globoplay ao vivo.

No Brasil, a Globo é a dona dos direitos de transmissão do Pré-Olímpico de vôlei feminino e masculino, mas a emissora decidiu não exibir o confronto de Brasil e Turquia. O próximo jogo que a TV aberta vai transmitir é Brasil e Bélgica, no sábado.

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei feminino:

Sábado, 16/09 – Brasil 3 x 0 Argentina (25/17, 25/20 e 25/22)

Domingo, 17/09 – Brasil 3 x 0 Peru (25/14, 25/13 e 25/15)

Terça-feira, 19/09 – Brasil 3 x 2 Bulgária (25/15, 22/25, 27/29, 25/21 e 15/8)

Quarta-feira, 20/09 – Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/21, 25/15 e 25/9)

Sexta-feira, 22/09 – Brasil x Turquia às 4h (horário de Brasília) – Sportv 2

Sábado, 23/09 – Brasil x Bélgica às 4h (horário de Brasília) – TV Globo e Sportv 2

Domingo, 24/09 – Brasil x Japão às 7h25 (horário de Brasília) – Sportv 2

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o Pré-Olímpico de vôlei feminino é o processo eliminatório que as seleções jogam para definir os seis primeiros classificados para as Olimpíadas de Paris. A única equipe que não participa é a França, já que é o país anfitrião do evento.

Através de sorteio, as 24 seleções são divididas em três grupos distintos de oito, onde jogam entre si por turno único, isto é, apenas uma vez contra os outros sete adversários do mesmo grupo. Disputado em pontos corridos, o objetivo é conseguir o máximo de pontos possíveis entre os confrontos.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada grupo avançam para as Olímpiadas de Paris. As outras cinco vagas vão ser distribuídas através do Ranking da FIVB para seleções de continentes que ainda não se classificaram.

Com sede em Ningbo, o grupo A tem Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia. Para o grupo B, em Tóquio, estão as seleções de Argentina, Brasil, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia.

Já na chave C, em Lódz, estão Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Colômbia, Polônia, Eslovênia, Tailândia e Estados Unidos.

O que acontece se o Brasil perder?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino não é eliminada se perder para a Turquia nesta sexta, mas o resultado negativo poderá dificultar o caminho até a primeira ou segunda posição do grupo B no Pré-Olímpico.

Neste momento, com quatro vitórias, o Brasil tem 11 pontos em terceiro lugar, já que ganhou da Bulgária por 3 sets a 2 na última terça-feira, em Tóquio. Para carimbar o passaporte até as Olimpíadas de Paris o elenco terá que derrotar a Turquia e o Japão, ultrapassando assim ambas as seleções na classificação.

O Brasil é o atual medalha de prata do vôlei feminino em Tóquio, nos Jogos Olímpicos.

GRUPO B DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI FEMININO

1) Japão - 12 pontos

2) Turquia - 12 pontos

3) Brasil - 11 pontos

4) Bélgica - 6 pontos

5) Argentina - 3 pontos

6) Porto Rico - 3 pontos

7) Bulgária - 1 ponto

8) Peru - 0 pontos

