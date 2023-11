Veja como assistir vôlei masculino do Brasil online hoje no Pan 2023 e horário - Foto: Reprodução/Alexandre Loureiro/COB

Vôlei no Pan 2023: como assistir Brasil x Colômbia na semifinal hoje

Nesta sexta-feira, 3 de novembro, a seleção brasileiro de vôlei masculino vai retornar às quadras para enfrentar a Colômbia na semifinal dos Jogos Pan-Americanos 2023, sediado em Santiago, no Chile. A disputa começará às 20h30 (horário de Brasília) e levará time campeão para a briga pelo ouro. Veja como assistir online!

Como assistir semifinal do vôlei masculino online e de graça?

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 não estão sendo exibido na TV aberta nesta edição, mas podem ser acompanhados online. E a notícia boa é que a transmissão está sendo feito gratuitamente por alguns canais no Youtube, como o Time Brasil, canal oficial do Comitê Olímpico do Brasil, e também o Cazé TV, comandado pelo streamer Casimiro.

A transmissão de ambos os canais é ao vivo, marcado para às 20h30 desta sexta-feira, 3, o jogo entre Brasil e Colômbia vai ocorrer na Arena Parque O’Higgins, em Santiago. Quem vencer a disputa vai enfrentar Argentina ou Cuba na grande final, que competirão algumas horas antes, às 17h30. Sendo assim, o Brasil entra em quadra já sabendo quem contra quem vai duelar pela medalha de ouro caso derrote a Colômbia.

Time Brasil

Para assistir pelo canal do Comitê Olímpico do Brasil é bastante simples, já que será necessário apenas entrar no Youtube. Como a transmissão é livre para todas as idades, não é necessário nem estar logado em sua conta Google logada.

Passo 1 - Acesse o Youtube e depois pesquise pelo canal "Time Brasil" na barra de busca;

Passo 2 - Depois de clicar no canal (https://www.youtube.com/@TimeBrasil), vá na aba Ao Vivo entre as abas superiores do site;

Passo 3 - Várias transmissões ao vivo estarão no ar ao mesmo tempo. Procure pela semifinal do vôlei masculino entre Brasil e Colômbia e clique nela;

Passo 4 - Pronto! Agora é só esperar o player abrir e você poderá acompanhar tudo ao vivo.

Cazé TV

Como a transmissão de Casimiro também é realizada pelo Youtube, o processo é bastante parecido com o passo a passo para conferir pelo Time Brasil. Também não é necessário estar com sua conta Google logada, pois o conteúdo é livre para todos os públicos.

Passo 1 - No Youtube, seja pelo aplicativo no seu celular ou TV Smart ou pelo site no computador, pesquise por Cazé TV na barra de busca (https://www.youtube.com/@CazeTV);

Passo 2 - Vá na aba Ao Vivo e procure pela transmissão do jogo de vôlei masculino da seleção brasileira contra a Colômbia;

Passo 3 - Depois de clicar no vídeo da transmissão, é só esperar o player carregar e pronto!

Quando é a final do vôlei masculino no Pan 2023?

A aguardada final do vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos de 2023 será neste sábado, 4 de novembro, a partir das 20h00 (horário de Brasília). Vão competir os times que vencerem a partida das 17h30 de hoje, entre Argentina e Cuba, e 20h30, entre Brasil e Colômbia.

Também neste sábado será a disputa pela medalha de bronze. Ela começará antes da aguardada briga pelo ouro, às 17h00 (horário de Brasília). Nesta partida, vão aparecer as seleções que perderem as competições de hoje.

A transmissão da grande final do vôlei masculino também será transmitida pelos canais Time Brasil e Cazé TV. Então é só seguir o mesmo passo a passo para conferir ao vivo por lá.

A seleção brasileira masculina tem tradição na modalidade e uma longa trajetória de vitórias em Pan-Americanos, vencendo o outro quatro vezes, em 1963, 1983, 2007 e 2011, além de ter levado também sete pratas e cinco bronzes. Por enquanto, o Brasil está invicto na competição deste ano, por isso mostra boas chances para a semifinal de hoje.

