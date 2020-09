A Dupla Sena concurso 2136 sorteia, neste sábado (26), o prêmio acumulado de R$ 600 mil. As apostas devem ser realizadas nas casas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como jogar na Dupla Sena concurso 2136?

Jogo com sorteio em dobro, chance em dobro com apenas um bilhete? Essa é a Dupla Sena . Nessa modalidade, o apostador concorre a dois sorteios do mesmo concurso.

Embora para ganhar é preciso acertar de três a seis números em qualquer um dos sorteios. No volante, é necessário marcar de seis a 16 números – entre os 50 disponíveis.

Ao todo são sorteadas 12 dezenas – seis em cada sorteio. A escolha da aposta pode ser realizada manualmente ou de forma aleatória pelo sistema, com a Surpresinha.

Entretanto, para tentar a sorte em vários concursos com a mesma aposta, o jogador pode escolher a opção Teimosinha.

É possível concorrer em dois, quatro, oito ou três, seis, nove e 12 concursos consecutivos com o mesmo jogo. O prêmio máximo fica com quem acertar os seis números.

Mas apostas com três, quatro e cinco acertos também são premiadas.

Os números sorteados no concurso 2135: 1° 05-12-17-22-29-46 / 2° 03-12-25-33-34-42.

Quanto custa o jogo da Dupla Sena concurso 2136?

O valor para jogar na Dupla Sena concurso 2136 pode variar de R$2,50, para apostas simples de seis números, e ultrapassar R$ 12,5 mil. Isso vai depender da quantidade de números escolhidos pelo apostador.

seis números sai por R$ 2,50;

sete números sai por R$ 17,50;

oito números sai por R$ 70,00;

nove números sai por R$ 210,00;

10 números sai por R$ 525,00;

11 números sai por R$ 1.155,00;

12 números sai por R$ 2.310,00;

13 números sai por R$ 4.290,00;

14 números sai por R$ 7.507,00;

15 números sai por R$ 12.512,50;

Qual é o valor do prêmio da Dupla Sena concurso 2136?

O prêmio da Dupla Sena concurso 2136 corresponde a 43,35% do total bruto arrecadado. Por isso, o valor sempre pode ser diferente.

Essa porcentagem é dividida então entre as faixas de acertos de cada um dos sorteios realizado por concurso.

No primeiro sorteio:

30% portanto vão para os acertadores de 6 números;

10% portanto vão para os acertadores de 5 números;

8% portanto vão para os acertadores de 4 números;

4% portanto vão para os acertadores de 3 números;

Segundo sorteio:

11% portanto vão para os acertadores de 6 números;

9% portanto vão para os acertadores de 5 números;

8% portanto vão para os acertadores de 4 números;

4% portanto vão para os acertadores de 3 números;

Contudo, 16% ainda ficam acumulados para a primeira faixa do primeiro sorteio (seis acertos) do próximo concurso especial de Páscoa.

Como jogar no Bolão da Dupla Sena?

Para ter mais chance de conquistar o prêmio máximo da Dupla Sena concurso 2136, o Bolão é uma alternativa. Mas o valor mínimo para concorrer ao Bolão é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$2,50.

No entanto, é possível realizar apostas com no mínimo duas e no máximo 10 cotas – para jogos com seis números. Porém, em apostas de sete a 15 números, a cota é de no mínimo duas e no máximo 50.

O jogador deve preencher as dezenas que deseja jogar no Bolão no próprio volante ou pedir para que um atendente da lotérica faça isso pelo sistema.

Além disso, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas, embora tenha possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Quando os sorteios da Dupla Sena são realizados?

Os sorteios da Dupla Sena acontecem sempre três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h.

Além disso, para quem quiser acompanhar, é possível então assistir a transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e pela RedeTV.

Dupla Sena acumulada

Se alguma faixa da Dupla Sena não tiver ganhador, o valor do prêmio passa para o concurso seguinte.

Independente de qual categoria ficou acumulada, o prêmio é destinado para a faixa principal, de seis acertos do primeiro sorteio.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

O apostador deve ficar atento para não perder o prazo de retirada do prêmio da Dupla Sena concurso 2136: 90 dias contados a partir da data do sorteio.

Se o valor não for protestado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Os prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) podem ser resgatados em lotéricas credenciadas. Entretanto, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Mas, caso o prêmio seja de R$ 10.000,00 ou mais, ele será pago após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

Qual é a probabilidade de ganhar na Dupla Sena?

Mesmo o apostador concorrendo a dois sorteios por concurso, sorte nunca é demais. Contudo, na Dupla Sena, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700.

Mas se o jogo for de 15 números, essa probabilidade vai para uma em 3.174.

seis números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 15.890.700 ;

sete números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 2.270.100 ;

oito números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 567.525 ;

nove números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 189.175 ;

10 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 75.670 ;

11 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 34.395 ;

12 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 17.197 ;

13 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 9.260 ;

14 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 5.291 ;

15 números jogados, dessa forma a chance de ganhar é de uma em 3.174 ;

