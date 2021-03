Dupla-Sena de Páscoa 2021 começa hoje (01/03): veja como jogar

A Dupla-Sena de Páscoa 2021 vai começar a partir de segunda-feira, 1º de março, em todas as Loterias Caixa do Brasil. Quem tentar a sorte estará concorrendo ao prêmio estimado de R$ 30 milhões. Segundo informações oficiais da Caixa Econômica Federal, o resultado do sorteio especial será divulgado no dia 3 de abril.

Confira abaixo como jogar e mais detalhes sobre a Dupla-Sena de Páscoa 2021.

O que é dupla de Páscoa?

Criada em 2017, a Dupla-Sena de Páscoa substituiu o concurso da Lotomania de Páscoa, loteria feita em comemoração do feriado religioso da Páscoa. Segundo a própria a Caixa Econômica Federal, “a Dupla Sena tem melhores condições para apostas em grande volume”, já que podem ser feitas com mais números do que apenas a aposta simples.

Na Dupla Sena é possível apostar com o bolão, assim como já acontece na Mega-Sena, Lotofácil e Quina. O maior prêmio da modalidade até agora aconteceu em 2020, quando um apostador de Blumenau (SC) acertou às 6 dezenas e ganhou R$ 30,8 milhões.

Como jogar a Dupla-Sena de Páscoa 2021

Como nos demais concursos especiais, a Dupla-Sena de Páscoa 2021 não acumula. Portanto, se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim sucessivamente. Em apenas uma tentativa, o apostador tem o dobro de chances de ganhar.

Na dupla de Páscoa acontece dois sorteios por concurso, e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2,50.

Bolão da Dupla de Páscoa

É possível jogar a Dupla-Sena de Páscoa 2021 com um grupo para aumentar as chances de ganhar o prêmio de R$ 30 milhões. Basta o grupo escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das lotéricas do país, ou através dos canais digitais. Confira abaixo as principais informações:

Quando começa? 1º de março de 2021

1º de março de 2021 Quando saí o resultado? 3 de abril de 2021

3 de abril de 2021 Onde fazer? Lotéricas de todo o país, por meio do volante especial, pelo portal Loterias CAIXA ou https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/; app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Andoid.

No caso do Bolão, ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.