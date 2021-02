Dupla Sena pode pagar prêmio de R$ 3,6 milhões, quinta-feira (18/2)

A Dupla Sena 2197 está acumulada e pode entregar um prêmio de R$ 3,6 milhões nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Para levar o prêmio, é necessário acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da modalidade lotérica. O sorteio será a partir das 20h no espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para ter a chance ganhar uma bolada, as apostas podem ser feitas até às 19h. É possível fazer o jogo em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa e também pelo site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Apostar da Dupla Sena

Para apostar nesta modalidade lotérica, é necessário marcar de seis a 15 números no volante, que é composto por 50 dezenas. Porém, para ganhar em uma das quatro faixas de prêmios, o apostador precisa acertar de três a seis números em qualquer um dos sorteios.

A combinação de números da aposta da Dupla Sena 2197 também pode ser feita de forma aleatória pelo sistema, com a Surpresinha. Além disso, para tentar a sorte e concorrer a dois, quatro, oito ou três, seis, nove e 12 concursos consecutivos com a mesma aposta, o jogador pode escolher a opção Teimosinha.

Na Dupla Sena 2197 a aposta custa R$ 2,50, mas o apostador tem a opção de adicionar dezenas se pagar um valor maior.

Qual é a probabilidade de ganhar?

O apostador tem duas chances de levar prêmios na Dupla Sena. Isso porque, com apenas um bilhete, é possível concorrer aos dois sorteios da modalidade lotérica.

A chance de ganhar na faixa principal de um dos sorteios com uma aposta simples é de 1 em 15.890.700. Por outro lado, caso o jogo seja com 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.

Com seis números jogados, a chance de ganhar é de 1 em 15.890.700;

Com sete números jogados, a chance de ganhar aumenta para 1 em 2.270.100;

Já com oito números jogados, a chance de ganhar é de 1 em 567.525;

Com nove números jogados, a chance é ainda maior, de 1 em 189.175;

Com 10 números jogados, a chance de ganhar é de 1 em 75.670.

11 números, a chance é de 1 em 34.395;

Com 12 números na aposta, a chance é de 1 em 17.197.

13 números no bilhete, a chance é de 1 em 9.260.

Com 14 números no volante, a chance é de 1 em 5.291.

Por fim, com 15 números, a chance é de 1 em 3.174.

Quando corre a Dupla Sena?

A Dupla Sena 2197 é sorteada às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.

