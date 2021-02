Veja o resultado da Dupla Sena 2194 de hoje (9/2/2021)

Um prêmio de R$ 2,7 milhões pode sair no resultado da Dupla Sena 2194 desta terça-feira (09). Leva a bolada milionária o apostador que acertar as dezenas premiadas no primeiro sorteio do concurso de hoje.

Os números sorteados no resultado da Dupla Sena concurso 2194 são os seguintes:

Todos os resultados da Dupla Sena

Resultado do concurso 2193 Primeiro sorteio: 24 19 21 17 26 44.

Segundo sorteio: 37 46 09 40 29 02.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Resultado concurso 2192:

Primeiro sorteio: 39 32 02 01 12 41.

Segundo sorteio: 38 21 35 01 46 50.

Resultado do concurso 2191:

Primeiro sorteio: 17 23 44 35 31 24

Segundo sorteio: 46 33 34 25 31 43

Resultado do concurso 2190:

Primeiro sorteio: 12 20 26 33 38 46.

Segundo sorteio: 13 14 17 32 36 44.

Resultado do concurso 2189:

Primeiro sorteio: 49 28 21 07 20 09.

Segundo sorteio: 33 15 30 27 50 46

Resultado do concurso 2188:

Primeiro sorteio: 18 31 06 22 12 17.

Segundo sorteio: 30 21 32 03 29 24.

Resultado do concurso 2187:

Primeiro sorteio: 08 43 24 38 29 28.

Segundo sorteio: 34 39 20 18 26 03

Resultado do concurso 2186:

Primeiro sorteio: 11 17 05 32 10 21.

Segundo sorteio: 13 14 26 05 10 09.

Resultado do concurso 2185:

Primeiro sorteio: 39 24 40 29 23 31.

Segundo sorteio: 41 22 07 03 18 09.