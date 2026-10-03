Loteria Federal

Que horas sai o resultado da Loteria Federal 6106 da véspera de eleição

Sorteio tem prêmio de até R$ 500 mil

Escrito por Anny Malagolini
Quando sai o resultado da Loteria Federal 6106 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Quem está acostumado a acompanhar a Loteria Federal aos domingo precisa ficar atento nesta fim de semana. Por causa da eleição, o sorteio foi antecipado. A mudança pode causar confusão entre os apostadores que procuram pelo resultado da Federal.

Quando sai a Loteria Federal 6106?

Hoje tem sorteio da loteria federal, dia 3 de outubro de 2026, a partir das 21h, de acordo com o calendário da Caixa.

1º Prêmio de R$ 500 mil:
2º Prêmio de R$ 35 mil:
3º Prêmio de R$ 30 mil:
4º Prêmio de R$ 25 mil:
5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 6102, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 20,3 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Loteria Federal hoje 6105

Resultado da Loteria Federal hoje concurso 6105 quarta

Loterias de hoje

Loterias de hoje (27/9): veja os resultados da Mega-Quina, Lotofácil e Loteria…

resultado da Loteria Federal 6104

Que horas vai ser o sorteio da Loteria Federal 6104; novo do horário do resultado

Resultado da Loteria Federal hoje 6104

Resultado da Loteria Federal de hoje concurso 6104 domingo

Resultado da Loteria Federal hoje 6103

Resultado da Loteria Federal 6103: aposta de R$ 500 mil sai para Vitória

resultado da Loteria Federal 6102

Hoje tem resultado da Loteria Federal 6102 de domingo ou não?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes