Que horas sai o resultado da Loteria Federal 6106 da véspera de eleição

Que horas sai o resultado da Loteria Federal 6106 da véspera de eleição

Quem está acostumado a acompanhar a Loteria Federal aos domingo precisa ficar atento nesta fim de semana. Por causa da eleição, o sorteio foi antecipado. A mudança pode causar confusão entre os apostadores que procuram pelo resultado da Federal.

Quando sai a Loteria Federal 6106?

Hoje tem sorteio da loteria federal, dia 3 de outubro de 2026, a partir das 21h, de acordo com o calendário da Caixa.

1º Prêmio de R$ 500 mil:

2º Prêmio de R$ 35 mil:

3º Prêmio de R$ 30 mil:

4º Prêmio de R$ 25 mil:

5º Prêmio de R$ 20,3 mil:

Ao todo, a modalidade tem cinco prêmios principais e então sorteia cinco bilhetes, um para cada quantia. A ordem de premiação é do menor para o maior e, portanto, a bolada de R$ 500 mil sai para a última aposta.

Para concorrer aos prêmios da loteria Federal concurso 6102, é necessário comprar um bilhete em casas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números.

Contudo, dá para o jogador escolher qual das apostas disponíveis vai comprar. Os bilhetes da loteria são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes saindo por: R$ 4 uma fração e R$ 40 inteiro.

O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ 20,3 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, R$ 35 mil ou R$ 500 mil. Mas é importante ressaltar que o sortudo vai receber a quantia de acordo com o número de frações adquiridas da aposta.

A probabilidade de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil, segundo a Caixa. Já, para os prêmios derivados, a chance é de uma em 4,78.