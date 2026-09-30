Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal hoje concurso 6105 quarta

O resultado da loteria Federal deste 30 de setembro será divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal hoje 6105 Foto: DCI
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A Caixa sorteia nesta quarta, 30, o resultado da loteria Federal 6105 que apresenta um prêmio de até R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: realizado

41092 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
23453 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
03271 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
18708 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
66303 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6105

Na quarta, 29 de setembro, os prêmios da loteria Federal 6105 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6105 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6104

59074 – 1º prêmio: R$ 1,3 milhão
03557 – 2º prêmio: R$ 35 mil
86391 – 3º prêmio: R$ 30 mil
40449 – 4º prêmio: R$ 25 mil
07802 – 5º prêmio: R$ 20,3 mil

6103

1º Prêmio de R$ 500 mil: 40292
2º Prêmio de R$ 35 mil: 53081
3º Prêmio de R$ 30 mil: 65578
4º Prêmio de R$ 25 mil: 42304
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 65837

Sorteio 6102

1º Prêmio de R$ 500 mil: 83520
2º Prêmio de R$ 35 mil: 71643
3º Prêmio de R$ 30 mil: 38941
4º Prêmio de R$ 25 mil: 44502
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 80911

Concurso 6101

1º Prêmio de R$ 500 mil: 95617
2º Prêmio de R$ 35 mil: 03456
3º Prêmio de R$ 30 mil: 11411
4º Prêmio de R$ 25 mil: 29144
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 26469

Concurso 6100

1º Prêmio de R$ 500 mil: 70028
2º Prêmio de R$ 35 mil: 23895
3º Prêmio de R$ 30 mil: 45292
4º Prêmio de R$ 25 mil: 55594
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 99052

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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