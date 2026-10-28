Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 6113 de hoje, quarta-feira (28/10/26)

O sorteio da Loteria Federal desta quarta-feira, 28 de outubro, tem cinco prêmios principais

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal 6113 de quarta-feira (28/10)
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O resultado da Loteria Federal 6113 desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, pode ser consultado nesta página do Tempo Novo. A extração QUARTOU, realizada pela Caixa Econômica Federal, distribui prêmios para os cinco bilhetes principais, além de outras faixas de premiação. O primeiro prêmio da modalidade pode chegar a R$ 500 mil, conforme a tabela de premiação da extração regular. Os valores efetivamente sorteados e os números dos bilhetes devem ser conferidos na apuração oficial.

Resultado da Loteria Federal 6113

Confira os números sorteados no concurso 6113 da Loteria Federal:

ColocaçãoBilhete sorteadoPrêmio
1º prêmioAguardando confirmação oficialA confirmar
2º prêmioAguardando confirmação oficialA confirmar
3º prêmioAguardando confirmação oficialA confirmar
4º prêmioAguardando confirmação oficialA confirmar
5º prêmioAguardando confirmação oficialA confirmar

Como funciona a Loteria Federal?

Na Loteria Federal, o apostador compra um bilhete numerado, inteiro ou em frações, e concorre aos prêmios previstos para a extração. O valor recebido é proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Além dos cinco prêmios principais, há possibilidades de premiação por milhar, centena, dezena, aproximações, dezenas finais e unidade do primeiro prêmio, conforme as regras da modalidade.

O ganhador deve apresentar o bilhete premiado e um documento de identificação válido. Prêmios de menor valor podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas, enquanto valores acima do limite estabelecido pela Caixa devem ser resgatados em uma agência do banco.

Antes de procurar o local de pagamento, consulte as regras vigentes no portal oficial das Loterias Caixa.

A Loteria Federal tem extrações regulares às quartas-feiras e aos fins de semana, conforme o calendário da Caixa. A próxima data deve ser confirmada no cronograma oficial da modalidade.

Últimos resultados da Federal

Confira os números dos cinco bilhetes premiados nos seis concursos mais recentes da Loteria Federal, realizados antes do sorteio desta quarta-feira (28):

Concurso 6112 – 24/10/2026 (sábado)

  • 1º prêmio: 64383
  • 2º prêmio: 47006
  • 3º prêmio: 15140
  • 4º prêmio: 34147
  • 5º prêmio: 09305

Concurso 6111 – 21/10/2026 (quarta-feira)

  • 1º prêmio: 68003
  • 2º prêmio: 33062
  • 3º prêmio: 34756
  • 4º prêmio: 44114
  • 5º prêmio: 05674

Concurso 6110 – 18/10/2026 (domingo)

  • 1º prêmio: 46831
  • 2º prêmio: 31652
  • 3º prêmio: 60252
  • 4º prêmio: 78093
  • 5º prêmio: 09231

Concurso 6109 – 14/10/2026 (quarta-feira)

  • 1º prêmio: 87637
  • 2º prêmio: 75621
  • 3º prêmio: 78748
  • 4º prêmio: 55165
  • 5º prêmio: 75592

Concurso 6108 – 11/10/2026 (domingo)

  • 1º prêmio: 69795
  • 2º prêmio: 85844
  • 3º prêmio: 78905
  • 4º prêmio: 52440
  • 5º prêmio: 11501

Concurso 6107 – 07/10/2026 (quarta-feira)

  • 1º prêmio: 42050
  • 2º prêmio: 72560
  • 3º prêmio: 53643
  • 4º prêmio: 24384
  • 5º prêmio: 53648

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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