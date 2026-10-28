Resultado da Loteria Federal 6113 de hoje, quarta-feira (28/10/26)

O sorteio da Loteria Federal desta quarta-feira, 28 de outubro, tem cinco prêmios principais

O resultado da Loteria Federal 6113 desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, pode ser consultado nesta página do Tempo Novo. A extração QUARTOU, realizada pela Caixa Econômica Federal, distribui prêmios para os cinco bilhetes principais, além de outras faixas de premiação. O primeiro prêmio da modalidade pode chegar a R$ 500 mil, conforme a tabela de premiação da extração regular. Os valores efetivamente sorteados e os números dos bilhetes devem ser conferidos na apuração oficial.

Resultado da Loteria Federal 6113

Confira os números sorteados no concurso 6113 da Loteria Federal:

Colocação Bilhete sorteado Prêmio 1º prêmio Aguardando confirmação oficial A confirmar 2º prêmio Aguardando confirmação oficial A confirmar 3º prêmio Aguardando confirmação oficial A confirmar 4º prêmio Aguardando confirmação oficial A confirmar 5º prêmio Aguardando confirmação oficial A confirmar

Como funciona a Loteria Federal?

Na Loteria Federal, o apostador compra um bilhete numerado, inteiro ou em frações, e concorre aos prêmios previstos para a extração. O valor recebido é proporcional à quantidade de frações adquiridas.

Além dos cinco prêmios principais, há possibilidades de premiação por milhar, centena, dezena, aproximações, dezenas finais e unidade do primeiro prêmio, conforme as regras da modalidade.

O ganhador deve apresentar o bilhete premiado e um documento de identificação válido. Prêmios de menor valor podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas, enquanto valores acima do limite estabelecido pela Caixa devem ser resgatados em uma agência do banco.

Antes de procurar o local de pagamento, consulte as regras vigentes no portal oficial das Loterias Caixa.

A Loteria Federal tem extrações regulares às quartas-feiras e aos fins de semana, conforme o calendário da Caixa. A próxima data deve ser confirmada no cronograma oficial da modalidade.

Últimos resultados da Federal

Confira os números dos cinco bilhetes premiados nos seis concursos mais recentes da Loteria Federal, realizados antes do sorteio desta quarta-feira (28):

Concurso 6112 – 24/10/2026 (sábado)

1º prêmio: 64383

2º prêmio: 47006

3º prêmio: 15140

4º prêmio: 34147

5º prêmio: 09305

Concurso 6111 – 21/10/2026 (quarta-feira)

1º prêmio: 68003

2º prêmio: 33062

3º prêmio: 34756

4º prêmio: 44114

5º prêmio: 05674

Concurso 6110 – 18/10/2026 (domingo)

1º prêmio: 46831

2º prêmio: 31652

3º prêmio: 60252

4º prêmio: 78093

5º prêmio: 09231

Concurso 6109 – 14/10/2026 (quarta-feira)

1º prêmio: 87637

2º prêmio: 75621

3º prêmio: 78748

4º prêmio: 55165

5º prêmio: 75592

Concurso 6108 – 11/10/2026 (domingo)

1º prêmio: 69795

2º prêmio: 85844

3º prêmio: 78905

4º prêmio: 52440

5º prêmio: 11501

Concurso 6107 – 07/10/2026 (quarta-feira)