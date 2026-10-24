Loteria Federal

Resultado da Mega-Sena concurso 3074 de hoje sábado (23/10/26)

Mega-Sena pode entregar R$ 230 milhões

Escrito por Redação Jornal DCI
Resultado da Mega-Sena 3074
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Sua vida pode mudar! Tem prêmio gigante à vista com o resultado da Mega-Sena 3074, concurso que está acumulado em R$ 230 milhões. Mas fique atento pois só será sorteado às 21h do dia 23 de outubro, sábado. Leva a bolada milionária o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas.

Resultado da Mega-Sena 3074

Os números que formaram o resultado da Mega-Sena 3074 são: 02-03-20-25-39-57

6 acertos

5 acertos

4 acertos

Passo a passo para consultar o resultado oficial da Mega

Todos os resultados anteriores da modalidade podem ser consultados em nossa página da Mega-Sena.

Quem perder o sorteio ao vivo pode conferir o resultado na internet. Os números sorteados ficarão disponíveis no site das Loterias Caixa, que publica o resultado de todos os sorteios recentes de diversos concursos.

Os resultados dos anos anteriores também estão disponíveis no site para acesso. Veja como acessar os números sorteados:

Passo 1: acesse o site da Loterias Caixas https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/home;

Passo 2: depois do sorteio, clique na opção MEGA para ver o resultado.

Como sacar o prêmio da Mega-Sena?

Caso você seja o apostador sortudo da Mega-Sena, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2,2 mil, basta ir até uma lotérica para receber o montante. O ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

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Redação Jornal DCI

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