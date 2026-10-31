Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal hoje 6114 de domingo (01/11/26)

O sorteio da Loteria Federal deste sábado, 31 de outubro, tem cinco prêmios principais

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal hoje 6114
Foto: DCI
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A Caixa sorteia o resultado da loteria Federal 6114 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 11 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje: aguardando

– 1º Prêmio de R$ 500 mil
– 2º Prêmio de R$ 35 mil
– 3º Prêmio de R$ 30 mil
– 4º Prêmio de R$ 25 mil
– 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6114

Os prêmios da loteria Federal 6114 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6114 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Concurso 6113 – 28/10/2026

1º Prêmio de R$ 500 mil: 03296
2º Prêmio de R$ 35 mil: 71832
3º Prêmio de R$ 30 mil: 34774
4º Prêmio de R$ 25 mil: 50827
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 36316

Concurso 6112 – 24/10/2026

1º Prêmio de R$ 1,35 milhão: 64383
2º Prêmio de R$ 40 mil: 47006
3º Prêmio de R$ 30 mil: 15140
4º Prêmio de R$ 20 mil: 34147
5º Prêmio de R$ 17,3 mil: 09305

Concurso 6111 – 21/10/2026

1º Prêmio de R$ 500 mil: 68003
2º Prêmio de R$ 35 mil: 33062
3º Prêmio de R$ 30 mil: 34756
4º Prêmio de R$ 25 mil: 44114
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 05674

Concurso 6110 – 18/10/2026

1º Prêmio de R$ 500 mil: 46831
2º Prêmio de R$ 35 mil: 31652
3º Prêmio de R$ 30 mil: 60252
4º Prêmio de R$ 25 mil: 78093
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 09231

Concurso 6109 – 14/10/2026

1º Prêmio de R$ 500 mil: 87637
2º Prêmio de R$ 35 mil: 75621
3º Prêmio de R$ 30 mil: 78748
4º Prêmio de R$ 25 mil: 55165
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 75592

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6114 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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