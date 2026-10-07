Confira o resultado da Loteria Federal hoje concurso 6107 quarta
O resultado da loteria Federal apresenta o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia nesta quarta, 7 de outubro, o resultado da loteria Federal 6107 que apresenta um prêmio de até R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
42050 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
72560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
53643 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
24384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
53648 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Resultado da Loteria Federal hoje 6107
Neste quarta, 7 de outubro, os prêmios da loteria Federal são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6106
17469 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
81210 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
07767 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
41317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
79412 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6105
41092 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
23453 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
03271 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
18708 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
66303 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6104
59074 – 1º prêmio: R$ 1,3 milhão
03557 – 2º prêmio: R$ 35 mil
86391 – 3º prêmio: R$ 30 mil
40449 – 4º prêmio: R$ 25 mil
07802 – 5º prêmio: R$ 20,3 mil
6103
1º Prêmio de R$ 500 mil: 40292
2º Prêmio de R$ 35 mil: 53081
3º Prêmio de R$ 30 mil: 65578
4º Prêmio de R$ 25 mil: 42304
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 65837
Sorteio 6102
1º Prêmio de R$ 500 mil: 83520
2º Prêmio de R$ 35 mil: 71643
3º Prêmio de R$ 30 mil: 38941
4º Prêmio de R$ 25 mil: 44502
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 80911
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.