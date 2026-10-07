Loteria Federal

Confira o resultado da Loteria Federal hoje concurso 6107 quarta

O resultado da loteria Federal apresenta o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal hoje 6107 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Caixa sorteia nesta quarta, 7 de outubro, o resultado da loteria Federal 6107 que apresenta um prêmio de até R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

42050 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
72560 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
53643 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
24384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
53648 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6107

Neste quarta, 7 de outubro, os prêmios da loteria Federal são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6106

17469 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
81210 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
07767 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
41317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
79412 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6105

41092 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
23453 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
03271 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
18708 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
66303 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6104

59074 – 1º prêmio: R$ 1,3 milhão
03557 – 2º prêmio: R$ 35 mil
86391 – 3º prêmio: R$ 30 mil
40449 – 4º prêmio: R$ 25 mil
07802 – 5º prêmio: R$ 20,3 mil

6103

1º Prêmio de R$ 500 mil: 40292
2º Prêmio de R$ 35 mil: 53081
3º Prêmio de R$ 30 mil: 65578
4º Prêmio de R$ 25 mil: 42304
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 65837

Sorteio 6102

1º Prêmio de R$ 500 mil: 83520
2º Prêmio de R$ 35 mil: 71643
3º Prêmio de R$ 30 mil: 38941
4º Prêmio de R$ 25 mil: 44502
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 80911

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Loteria Federal hoje 6106

Resultado da Loteria Federal hoje concurso 6106 sábado

Quando sai o resultado da Loteria Federal 6106

Que horas sai o resultado da Loteria Federal 6106 da véspera de eleição

Resultado da Loteria Federal hoje 6105

Resultado da Loteria Federal hoje concurso 6105 quarta

Loterias de hoje

Loterias de hoje (27/9): veja os resultados da Mega-Quina, Lotofácil e Loteria…

resultado da Loteria Federal 6104

Que horas vai ser o sorteio da Loteria Federal 6104; novo do horário do resultado

Resultado da Loteria Federal hoje 6104

Resultado da Loteria Federal de hoje concurso 6104 domingo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes