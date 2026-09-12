Resultado Lotofácil 3780: que horas sai o sorteio hoje?

Resultado Lotofácil 3780: que horas sai o sorteio hoje?

A Lotofácil da Independência será sorteada nesta terça-feira (15). O concurso 3780 tem prêmio estimado em R$ 300 milhões, valor que será distribuído entre os vencedores da faixa principal. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Confira aqui as dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil 3780: previsto.

Resultado da Lotofácil 3780

O concurso 3780 corresponde à edição especial da Lotofácil da Independência. O sorteio está marcado para esta terça-feira (15), 11h, mais cedo que o normal.

Uma das características desse concurso é que o prêmio principal não acumula. Caso nenhuma aposta consiga acertar as 15 dezenas, o valor reservado para a faixa principal será destinado aos jogadores que acertarem 14 números.

Se não houver ganhadores com 14 acertos, a quantia será repassada para a faixa seguinte, de 13 acertos. O procedimento continua até que o prêmio encontre apostas vencedoras.

Para participar da Lotofácil, é preciso escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A modalidade paga prêmios para apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

A aposta mínima é feita com 15 números. Nessa configuração, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de 1 chance em 3.268.760.

O apostador também pode selecionar mais números no volante. A quantidade maior de dezenas aumenta as possibilidades de acerto, mas também deixa o valor da aposta mais alto.

Resultados anteriores da Lotofácil da Independência

2017: as dezenas sorteadas foram 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. Houve 15 apostas vencedoras na faixa principal, que dividiram R$ 88.583.865,00. Cada ganhador recebeu R$ 5.905.591,00.

2018: o resultado foi 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 22. Foram 33 apostas com 15 acertos, responsáveis por dividir R$ 91.702.300,80. O prêmio individual ficou em R$ 2.778.857,60.

2019: as dezenas foram 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 e 25. O concurso teve 33 ganhadores na faixa principal, que dividiram R$ 99.487.428,15.

2020: saíram 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23 e 25. Cinquenta apostas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio de R$ 124.999.910,00.

2021: as dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25. Ao todo, 57 apostas acertaram os 15 números e dividiram R$ 159.137.704,35.

2022: o resultado foi 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 24. Foram 79 apostas vencedoras na faixa principal, que dividiram uma premiação de R$ 180 milhões.

2023: as dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e 25. O concurso registrou 65 apostas com 15 acertos.

2024: foram sorteados os números 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

2025: o resultado da edição de 2025 foi 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.