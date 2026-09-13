Lotofácil

Mega, Lotofácil, Federal e resultado das loterias de domingo (13/9)

Sorteios começam às 11h

Escrito por Anny Malagolini
resultado das loterias de domingo DCI
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As Loterias CAIXA deste domingo, 13 de setembro de 2026, trazem seis sorteios e os prêmios chegam a R$ 85 milhões. O destaque do dia é para a Mega-Sena, que pode pagar até R$ 85 milhões, em sorteio previsto para às 11h.

Mega-Sena

No concurso deste domingo, o prêmio da Mega-Sena está estimado em R$ 85 milhões após acumular no último sorteio. O jogo é simples: o apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 6 dezenas, mas há também prêmios para quem acerta 4 ou 5 números (quadra e quina).

Horário do sorteio: às 11h (de Brasília)

Apostas: podem ser feitas até 22h de sábado nas casas lotéricas ou pelo portal Loterias Online. Para bolões digitais, o prazo vai até 10h45 de domingo.

Quina

O prêmio estimado para hoje é de R$ 31 milhões. O apostador escolhe de 5 a 15 números entre 80 possíveis. Ganha o prêmio principal quem acerta os 5 números sorteados, e há prêmios menores para 2, 3 ou 4 acertos.

Horário do sorteio: também às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária pode pagar até R$ 93 milhões neste domingo. O apostador escolhe 6 números entre 50 e 2 trevos de 1 a 6. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os 6 números e os 2 trevos.

Horário do sorteio: às 11h, com apostas até 10h45 para bolões digitais.

Timemania

Para os apaixonados por futebol, a Timemania une sorte e torcida. O prêmio de hoje é de R$ 13,5 milhões.

Horário do sorteio: às 11h, com sorteios realizados às terças, quintas e domingos.

Dia de Sorte

Na Dia de Sorte, o jogador escolhe de 7 a 15 números entre 31 e também um mês de sorte.

São sorteados 7 números e um mês, e quem acerta todos leva o prêmio principal, estimado em R$ 1 milhão neste domingo.

Horário do sorteio: às 11h.

Resultado da Loteria Federal

Os prêmios da Loteria Federal 6100 têm primeiro prêmio de R$ 500 mil.

Sorteio às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil não terá sorteio neste domingo, 13 de setembro. A modalidade está temporariamente suspensa para a realização da Lotofácil da Independência.

O concurso especial será realizado na terça-feira, 15 de setembro, com prêmio estimado em R$ 300 milhões.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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