Resultado da Lotofácil 3780 hoje: quando é o sorteio?

Resultado da Lotofácil 3780 hoje: quando é o sorteio?

A espera termina nesta terça-feira (15), quando a Lotofácil 3780, concurso da Independência, terá suas 15 dezenas sorteadas. Em jogo, está um prêmio estimado em R$ 300 milhões, que será repartido entre os apostadores que acertarem todos os números. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, pela Caixa Econômica Federal.

Saiba as dezenas do resultado da Lotofácil 3780: previsto.

Resultado da Lotofácil de hoje 3780

O resultado da Lotofácil da Independência 3780 sai na terça-feira (15), e a espera pode valer a pena para quem está de olho no prêmio estimado em R$ 300 milhões. O valor é um dos maiores já previstos para a modalidade e tem uma regra que chama a atenção dos apostadores: o prêmio principal não acumula.

Isso significa que, se ninguém acertar as 15 dezenas sorteadas, o dinheiro não fica para o próximo concurso. O valor será dividido entre os apostadores que fizerem 14 acertos. Se também não houver ganhadores nessa faixa, a premiação passa para quem acertar 13 números. A regra segue até que haja vencedores.

Na Lotofácil, o jogador pode marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Há premiação para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Na aposta simples, com 15 números, a chance de acertar todas as dezenas é de 1 em 3.268.760.

É possível aumentar a quantidade de números escolhidos para tentar elevar as chances de ganhar. Nesse caso, porém, o preço da aposta também aumenta.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência

Concurso de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.

Concurso da Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.

Concurso da Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso da Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00.

Concurso da Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35.

Concurso da da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Concurso de 2025: Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.