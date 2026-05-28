Quina e Lotofácil são sorteadas de segunda a sábado, às 21h - DCI

Lotofácil ou Quina: qual loteria é mais fácil de ganhar?

Lotofácil ou Quina: qual loteria é mais fácil de ganhar?

As loterias da Caixa Econômica Federal estão entre as apostas mais populares do Brasil, mas uma dúvida pode surgir antes do apostador registrar o jogo: afinal, é mais fácil ganhar na Lotofácil ou na Quina?

Os números mostram que a Lotofácil oferece probabilidades muito maiores de premiação, principalmente para quem busca acertar a faixa principal. Já a Quina costuma chamar atenção pelos prêmios milionários acumulados, mas possui chances bem menores de vitória.

Ganhar na Lotofácil é mais fácil que a Quina

Na aposta simples da Lotofácil, com 15 números marcados, a chance de acertar os 15 pontos da loteria é de 1 em 3.268.760. Já na Quina, uma aposta simples de cinco dezenas possui probabilidade de 1 em 24.040.016 para acertar os cinco números sorteados.

Na prática, isso significa que ganhar o prêmio máximo da Lotofácil é mais de sete vezes mais fácil do que conquistar a Quina.

Veja a comparação:

Lotofácil (15 números): 1 em 3,2 milhões

1 em 3,2 milhões Quina (5 números): 1 em 24 milhões

Apostas maiores aumentam as chances

As duas modalidades permitem apostas com mais números, aumentando as probabilidades de acerto — mas também elevando bastante o valor do jogo.

Na Lotofácil, apostar 20 números reduz a chance para 1 em 211 de acertar os 15 pontos. Porém, o custo sobe significativamente porque o sistema registra milhares de combinações automáticas.

Na Quina, uma aposta com 15 números melhora a chance do prêmio principal para 1 em 8.005, mas o valor da aposta ultrapassa R$ 9 mil.

Qual loteria paga mais?

A Quina costuma acumular com frequência maior, justamente pela dificuldade elevada. Isso faz com que os concursos atinjam prêmios milionários, especialmente em sorteios especiais.

A Lotofácil, por outro lado, registra vencedores com muito mais frequência. Como consequência, os valores pagos normalmente são menores em comparação com os grandes acumulados da Quina.

Vale mais apostar em qual?

Para quem prioriza chances maiores de vitória, a Lotofácil aparece como a opção mais acessível entre as duas modalidades. Além da possibilidade maior de acertar o prêmio principal, ela também oferece diversas faixas de premiação com probabilidades mais favoráveis.

Já a Quina atrai apostadores que preferem disputar valores mais altos, mesmo com chances menores de acerto.

Loteria Aposta mínima Chance do prêmio principal Lotofácil 15 números 1 em 3.268.760 Quina 5 números 1 em 24.040.016

Mesmo sem garantia de vitória, os dados mostram que a Lotofácil continua sendo uma das loterias mais “fáceis” da Caixa para conquistar o prêmio máximo.