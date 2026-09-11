Resultado da Lotofácil hoje: por que não teve sorteio e quando será o próximo concurso

Por que não teve sorteio do resultado da Lotofácil hoje?

Por que não teve sorteio do resultado da Lotofácil hoje?

Quem procurou pelo resultado da Lotofácil nesta quinta-feira (10) pode ter estranhado a ausência das dezenas sorteadas. Mas não há erro na informação: não houve sorteio da Lotofácil hoje. A sequência dos concursos regulares foi interrompida para dar lugar à Lotofácil da Independência, concurso especial que chega neste ano com prêmio estimado em R$ 300 milhões.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Por isso, quem está esperando o resultado da lotofácil do concurso 3780 ainda terá que esperar mais alguns dias. O sorteio está marcado para terça-feira, 15 de setembro, às 11h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio estimado é de R$ 300 milhões. E há uma diferença que chama a atenção de quem acompanha as loterias: o valor não acumula.

Isso significa que, mesmo que nenhuma aposta acerte as 15 dezenas, o dinheiro não fica para um próximo concurso. Nesse caso, o prêmio destinado à faixa principal é dividido entre os apostadores que acertarem 14 números. Se também não houver ganhadores nessa faixa, o valor segue para a faixa seguinte, conforme as regras da Caixa.

Na prática, alguém vai levar a bolada destinada à premiação da Lotofácil da Independência.

A Lotofácil da Independência terá 25 números disponíveis para a aposta, com possibilidade de marcar de 15 a 20 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa até o dia do sorteio, dentro do horário estabelecido pela Caixa.