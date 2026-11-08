Veja o pronunciamento do Presidente Lula hoje na íntegra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez neste domingo, 8 de novembro, seu primeiro pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão após a reeleição. A transmissão está marcada para as 20h30 (horário de Brasília).

Na fala, Lula abordou as conquistas de seu governo, a soberania nacional e os próximos passos para o país. O presidente aproveitou para agradecer a os votos recebidos no segundo turno, realizado em 25 de outubro, e reforçar o compromisso com a responsabilidade fiscal.

O tema econômico apareceu entre os assuntos da mensagem, em meio às discussões sobre o equilíbrio das contas públicas e a continuidade dos programas sociais. A fala deste domingo teve duração de aproximadamente 7 minutos.

Confira o pronunciamento de Lula

Veja o pronunciamento do presidente Lula em rede nacional neste domingo:

“Obrigado, povo brasileiro, pela honra que me deram de governar o meu país. O Brasil viveu uma das eleições mais importantes de sua história, com a participação recorde de eleitores e a menor abstenção dos últimos anos.

Antes de ir às urnas, o povo brasileiro foi às ruas e a defender seus direitos, suas causas e suas esperanças. Foi a vitória da democracia. Foi emocionante ver a juventude liderar a manifestação de espontâneas, motivada pelo sonho de dias melhores. Os idosos viver em distância de dificuldade e locomoção e nos deram uma lição de vida: não existe limite de idade como se trata de defender seus direitos.

Fomos às ruas um pelos outros. Fomos às ruas pelos nossos direitos, pela nossa soberania, pela nossa natureza, pelas nossas riquezas e pelo nosso futuro. O fim do Brasil não fuja da luta.

Provamos mais uma vez que o Brasil não cabe no quintal de ninguém. É exemplo do que vem acontecendo em alguns países pelo mundo afora: as chamadas Big Tech tentar interferir no processo eleitoral brasileiro, dando milhões de visualizações a conteúdos com desinformação e fake news. Mas, com a participação popular, a verdade venceu uma mentira.

Minhas amigas e meus amigos, são imensamente grato pelo mais de 64 milhões de votos que eu pedi e vou governar para todas as brasileiras e todos os brasileiros, como sempre. É preciso construir pontes em vez de barreiras. Até o fim do ano vou encaminhar ato na realização desse ciclo e estruturar as mudanças necessárias para construir um novo governo que vem pela frente, com mais dinamismo, Ma moderno e capaz de implementar com segurança, transparente e responsabilidade, tudo o que prometemos ao povo brasileiro. Nunca fugir dos compromissos.

Nunca fugir das críticas, nunca fugir da luta e jamais abandonei meu país. O Brasil não é lugar para quem foge das suas responsabilidades. É com a força da mobilização popular que vamos conduzir o governo daqui pra frente, conectados com osos da população, ampliando a escuta o diário para melhorar a vida da família brasileira.

Não viamos o imposto de renda para quem ganha até R$ 5000. Aprovamos no fim da escalação por um sem redução do salário. E agora vamos zerar o imposto da cesta básica a partir do ano que vem. Além disso, enviei ao Congresso a proposta para zerar a tarifa do transporte público aos finais de semana.

O fim das Bet já está gerando impacto positivo na economia. Sem gastar em apostas, as famílias aumentaram o consumo. O comércio vende mais, a indústria produz mais e a roda da economia volta a girar. As Bets destruíram vidas e precisam ficar no passado, como o pesadelo do qual o Brasil finalmente acordou.

Minhas amigas e meus amigos, o Brasil precisa debater com urgência uma reforma política e do judiciário. É dever dos agentes públicos atenderem esse desejo. É chegada a hora da Justiça brasileira recuperar a sua credibilidade. A atividade da magistratura precisa de juízes e ventos, éticos e livre de conflito de interesses e projeto de enriquecimento. Como uma justiça eficaz, poderemos encarar com mais rigor a corrupção, o que é organizado e sonegadores.

É por isso que iremos universalizar a educação integral e o pé-de-meia. Criaremos um pé-de-meia universitário e seguiremos investindo no ensino técnico, na educação digital e nas universidades.

A economia brasileira tem prosperado, o desemprego está baixo, a inflação sob controle e a renda do trabalhador está crescendo. A trajetória da dívida pública do juros alto me preocupo. Por isso, reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal para viabilizar política sociais sustentáveis e ampliação tão necessária do investimento.

Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais. Um dos principais objetivos do nosso governo é elevar o investimento do país para mais de 20 por cento do PIB, em parceria com o setor privado. Para tanto, vamos criar as condições para reduzir a taxa de juros.

Além de acreditar na economia popular, vamos comprar ada da família junto aos bancos e perdoar a dívida 2000 empreendedores individuais junto ao governo federal. Iremos colocar em prática o projeto da lei, como um conjunto de medidas para impulsionar os pequenos negócios.

Estamos prontos para o desafio de gerar emprego de qualidade, principalmente para os jovens. Com a abertura de novos mercados internacionais e investimentos em uma nova indústria nacional, vamos fortalecer setores estratégicos da economia, a exemplo da economia criativa, a economia digital e a economia verde.

Não perderemos a oportunidade de fazer do Brasil um país capaz de transformar nossas riquezas naturais em um futuro de oportunidade para os nossos trabalhadores e empreendedores em crescimento para a nossa nação.

Com fé e esperança, seguiremos construindo um Brasil mais humanista, solidário e fraterno, um Brasil melhor e mais próximo para todas as pessoas.

Muito obrigado. E que Deus abençoe o Brasil e o povo brasileiro.”