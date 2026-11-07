Carro pode ser o mais barato do país

Mini carro elétrico chinês tem três lugares, roda 60 km e pode custar R$ 49 mil

Mini carro elétrico chinês tem três lugares, roda 60 km e pode custar R$ 49 mil

Um minicarro elétrico desenvolvido na China promete ampliar as opções de mobilidade urbana no Brasil com preço abaixo de R$ 50 mil. O modelo é o Aima A05, da fabricante chinesa Aima, que anunciou planos de comercializar o veículo no mercado brasileiro com valor estimado inicialmente entre R$ 47 mil e R$ 49 mil.

A proposta chama a atenção pelo preço, inferior ao de grande parte dos carros elétricos disponíveis no país. Entretanto, o veículo ainda enfrenta uma questão importante antes de chegar efetivamente às ruas: a homologação necessária para circular em vias públicas brasileiras.

Apresentado durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2025, o A05 teve lançamento inicialmente previsto para março de 2026. Até novembro deste ano, porém, reportagens sobre o modelo ainda apontavam a falta de homologação como um obstáculo à comercialização para uso nas ruas.

A expectativa é que o avanço do mercado de veículos elétricos e a ampliação das operações de fabricantes chinesas no Brasil abram espaço para modelos mais baratos. No caso do Aima A05, entretanto, ainda não há confirmação de início das vendas ao consumidor brasileiro.

Qual é o mini carro elétrico de R$ 50 mil?

O Aima A05 é produzido pela Aima, fabricante chinesa conhecida internacionalmente por sua atuação no segmento de bicicletas, scooters e motocicletas elétricas.

A empresa já possui operações no Brasil e pretende ampliar sua participação no mercado nacional com a entrada no segmento de veículos de quatro rodas.

O A05 tem uma proposta diferente da dos carros elétricos convencionais. Com dimensões reduzidas e desempenho limitado, foi desenvolvido para atender principalmente deslocamentos curtos, como trajetos entre casa, trabalho, comércio e outros pontos próximos.

O veículo tem 2,61 metros de comprimento, 1,40 metro de largura e 1,64 metro de altura. Para comparação, é menor que muitos carros compactos comercializados no Brasil.

A fabricante informa capacidade para até três ocupantes e carga útil de 400 quilos.

Quanto o mini carro elétrico chinês roda com uma carga?

O Aima A05 utiliza uma bateria de lítio de 72V e 100Ah, com capacidade aproximada de 7 kWh.

De acordo com as especificações divulgadas, a autonomia fica entre 55 e 60 quilômetros por carga. O carregamento completo pode levar de oito a dez horas em uma tomada convencional, dependendo das condições de recarga.

O motor elétrico assíncrono entrega 3,2 kW de potência, equivalente a aproximadamente 4,35 cavalos.

A velocidade máxima declarada é de 45 km/h. Por isso, o modelo não foi projetado para viagens longas ou deslocamentos em rodovias, mas para trajetos urbanos de curta distância.

O mini carro elétrico pode circular nas ruas brasileiras?

Esse é um dos principais pontos de atenção para quem pretende comprar o Aima A05. Apesar de ter aparência de automóvel, o veículo precisa passar pelos procedimentos de homologação exigidos pelas autoridades brasileiras antes de receber autorização para circular regularmente em vias públicas.

Em informações divulgadas à imprensa, a Aima afirmou que pretendia apresentar o modelo para homologação e avaliava tanto a utilização em vias públicas quanto em espaços privados, como condomínios, clubes e resorts.

O Ministério dos Transportes também foi consultado sobre o enquadramento do veículo. Com base nas características técnicas apresentadas, a avaliação divulgada pela Folha de S.Paulo foi de que o A05 se enquadraria como automóvel para fins da legislação de trânsito.

Nesse cenário, caso receba autorização para circular, o motorista precisará de CNH categoria B, conforme as regras aplicáveis.

Portanto, não basta o veículo ser elétrico ou atingir apenas 45 km/h para ficar dispensado das exigências legais.

Como comprar o Aima A05 no Brasil?

Embora a fabricante tenha anunciado a intenção de vender o minicarro no Brasil, ainda é necessário aguardar a confirmação da comercialização, da rede de distribuição e da regularização do modelo.

O preço anunciado inicialmente ficou entre R$ 47 mil e R$ 49 mil. Posteriormente, informações sobre os planos comerciais da empresa também apontaram uma faixa de R$ 50 mil a R$ 60 mil.

Até que as vendas sejam oficialmente confirmadas, não há como garantir preço final, disponibilidade em concessionárias, condições de financiamento ou prazo de entrega.

Quem tem interesse no modelo deve acompanhar os canais oficiais da Aima e consultar a empresa sobre a homologação, a garantia, a assistência técnica e a possibilidade de emplacamento.

Também é importante evitar pagamentos antecipados a vendedores sem comprovação de vínculo com a fabricante.