Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo Samba de Gafieira

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje no ritmo Samba de Gafieira

A Dança dos Famosos terá mais duas eliminações neste domingo, 8 de novembro, no Domingão com Huck, da Globo. O resultado ainda será exibido na televisão neste domingo. Como as gravações acontecem antes da transmissão, os nomes dos eliminados acabaram sendo divulgados antecipadamente.

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo?

Bianca Andrade e Lucas Guedez são os dois nomes que deixam a disputa nesta rodada. Os dois foram eliminados da Dança dos Famosos durante a gravação realizada na quinta-feira (5), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os competidores se apresentaram ao som de samba de gafieira, em mais uma etapa decisiva do quadro comandado por Luciano Huck.

A empresária e influenciadora, também conhecida como Boca Rosa, não conseguiu garantir sua permanência na competição. Já Lucas Guedez também teve a participação encerrada após a apresentação.

A eliminação acontece na fase de mata-mata, que vem reduzindo o número de participantes na disputa pelo título da temporada 2026. Além dos dois eliminados, MC Livinho, Giovana Cordeiro, Bruna Griphao, Pedro Scooby, Diego Martins, Mell Muzzillo, Breno Ferreira e Léo Foguete também participaram desta etapa.

A competição já teve outras eliminações ao longo da temporada. No domingo passado, 1º de novembro, quatro participantes deixaram o quadro durante a repescagem: Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa.

Antes deles, Kenya Sade e Otaviano Costa também haviam sido eliminados, em 13 de setembro, durante a primeira repescagem da edição.

A temporada começou com 16 famosos e agora entra em uma fase mais acirrada, com menos concorrentes na disputa pelo troféu.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.