Os Simpsons previram apagão mundial no dia 17 de novembro? Entenda a teoria que viralizou

Os Simpsons previram apagão mundial no dia 17 de novembro? Entenda a teoria que viralizou

Uma suposta previsão de Os Simpsons sobre um grande apagão em 17 de novembro de 2026 tomou conta das redes sociais e despertou a curiosidade de milhões de pessoas. A teoria ganhou força depois que uma publicação atribuída a uma conta do Google recomendou que os internautas assistissem aos últimos 15 segundos de um episódio da animação. O motivo seria uma cena que, segundo a interpretação viral, anteciparia uma grande interrupção de energia em todo o mundo.

O que Os Simpsons mostram sobre o apagão?

A teoria aponta para o episódio It’s a Blunderful Life, da 35ª temporada de Os Simpsons, exibido originalmente em 19 de novembro de 2023. Na história, Springfield enfrenta um apagão depois que o Sr. Burns provoca acidentalmente um incêndio na usina nuclear. O incidente aciona um alerta sobre uma possível fusão do núcleo do reator e, em seguida, deixa a instalação completamente sem energia.

Como acontece frequentemente na animação, Homer acaba levando a culpa pelo problema. A população se volta contra a família Simpson até que a responsabilidade de Burns é revelada e Homer consegue recuperar a confiança dos moradores.

Apesar da cena de apagão, o episódio aborda conflitos familiares, lealdade e reconciliação. Não há referência documentada a novembro de 2026, a um apagão mundial ou a uma interrupção programada das comunicações de emergência dos Estados Unidos.

Por que a data de 17 de novembro chamou atenção?

O principal combustível da teoria foi a coincidência entre a data divulgada nas redes sociais e um anúncio oficial da Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (FEMA) e da Comissão Federal de Comunicações (FCC).

Os órgãos norte-americanos programaram para 17 de novembro de 2026 um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência (EAS). A atividade faz parte de uma exigência da legislação federal, que determina a realização de testes nacionais pelo menos uma vez a cada três anos.

A coincidência entre a data do teste e a história fictícia de Os Simpsons foi suficiente para alimentar especulações sobre um possível apagão.

Entretanto, uma coisa não tem relação com a outra: o teste do sistema de alertas não representa uma previsão de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Vai acontecer um apagão em 17 de novembro?

Não há indicação, nas informações apresentadas sobre o teste, de que os Estados Unidos planejem desligar a rede elétrica ou provocar um apagão mundial em 17 de novembro.

O que está previsto é uma transmissão de teste com duração aproximada de um minuto. Emissoras de rádio e televisão, operadoras de TV a cabo, provedores de satélite e serviços de vídeo por linha fixa deverão transmitir uma mensagem informando que se trata de um exercício nacional.

O comunicado também esclarecerá que nenhuma ação por parte da população será necessária.

O teste está previsto para aproximadamente 14h20, pelo horário do leste dos Estados Unidos. Caso condições climáticas severas impeçam a realização na data original, a alternativa programada é 3 de dezembro de 2026.

Os Simpsons realmente previram o futuro?

A fama de Os Simpsons por supostamente antecipar acontecimentos reais ajudou a impulsionar a história. Com mais de 35 temporadas e centenas de episódios, a animação acumula situações fictícias que, anos depois, acabam sendo comparadas a acontecimentos do mundo real.

No caso do suposto apagão de novembro, porém, não existe comprovação de que os roteiristas tenham antecipado o teste federal norte-americano.

A alegação sobre os últimos 15 segundos do episódio também não foi verificada de maneira independente, e a conta original que teria divulgado o alerta não foi identificada.

Assim, a associação entre a animação e o dia 17 de novembro se baseia em uma coincidência de datas, não em uma previsão comprovada. Quem assistir à televisão nessa data poderá encontrar uma breve mensagem de teste, mas não há indicação de que as luzes vão se apagar.

Leia também: