A Lotomania concurso 2116 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 4 milhões nesta sexta-feira (9). As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h. O sorteio é realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no dia 6, os números dos sorteios da Lotomania concurso 2115 foram: 04-07-08-11-15-17-19-20-24-32-36-41-43-44-46-48-60-76-78-86.

Como jogar na Lotomania concurso 2116?

O apostar precisa marcar 50 números, dos 100 disponíveis no volante, para jogar na Lotomania concurso 2116. Ganha o prêmio máximo então quem acertar as 20 dezenas sorteadas.

Diferente das demais nesta modalidades de jogo, também ganha prêmio quem não acertar nenhum número sorteado. Na Lotomania concurso 2116 o jogo sai por R$ 2,50 , entretanto não é possível adicionar mais números e nem fazer Bolão.

Os sorteios da Lotomania acontecem duas vezes por semana: às terças e sextas-feiras, a partir das 20h.

Qual é a probabilidade de ganhar na Lotomania?

A probabilidade de acertar os 20 números da Lotomania concurso 2116 é, assim, a mesma para quem errar todos os números: uma em 11.372.635.

Já a faixa com mais chances de acerto é a sexta, de 15 números: uma em 112. Porém, essa faixa é a que paga o menor valor.

