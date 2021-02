Lotomania 2152 tem prêmio de R$ 3,8 milhões hoje, sexta-feira (12/02)

A Lotomania 2152 , desta sexta-feira (12), pode pagar a bolada acumulada de R$ 3,8 milhões. Para se tornar o novo milionário do país, o apostador precisar acertar as 20 dezenas que serão sorteadas às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Se o valor for aplicado na Poupança, pode render cerca de R$ 4,5 mil por mês. Com esse prêmio, o jogador pode dar adeus ao emprego e começar uma nova vida.

Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br). A aposta da Lotomania 2152 tem valor único de R$ 2,50 e podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h.

Saiba tudo sobre a Lotomania 2152

Na Lotomania 2152, serão sorteados 20 números que entregam o prêmio máximo. O volante da modalidade é composto por 100 números, de 00 até 99 e o apostador precisa escolher 50 dezenas para concluir o jogo.

A escolha dos números podem ser feitas também manualmente com complemento automático ou pela Surpresinha – quando o sistema seleciona todos os números. Para concorrer por dois, quatro ou oito concursos com o mesmo jogo, basta apenas selecionar a opção Teimosinha.

Além disso, o jogador também tem a opção de fazer a aposta-Espelho, quando o sistema seleciona os outros 50 números não marcados na primeira aposta. A Lotomania 2152 tem sorteio às 20h nas terças e sextas-feiras e ganha prêmio quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até 0 dezenas.

- PUBLICIDADE -

Probabilidade de acertar o resultado

Na Lotomania 2152, a probabilidade de acertar o resultado é de uma em 11,3 milhões, aproximadamente. Essa mesma probabilidade vale para a sétima faixa, de zero acertos. Já nas demais faixas as chances aumentam: