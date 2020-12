Mega da Virada 2020: CAIXA inicia vendas exclusivas do concurso

O último dia do ano está se aproximando e, com ele, o sorteio do concurso especial da Mega-Sena. De acordo com a CAIXA, a partir deste domingo (20) se iniciam as vendas exclusivas da Mega da Virada 2020.

Dessa forma, não terá mais concursos regulares, que ocorrem às quartas-feiras e sábados, este ano. Os concursos da Mega-Sena retornam normalmente para o calendário de sorteio em 2021.

Para tentar a sorte de ganhar o prêmio de R$ 300 milhões – que pode ser o maior da história – precisa ter no mínimo 18 anos. A bolada vai para quem conseguir marcar as seis dezenas, porém se mais de uma pessoa acertar, a Caixa distribui o valor igualmente.

Outro grande diferencial da Mega da Virada é a não acumulação do prêmio. Portanto, se nenhuma aposta cravar todas as dezenas, o valor passa para a quina e assim por diante.

Como será o sorteio da Mega da Virada 2020?

A Mega da Virada 2020, concurso 2330, está prevista para acontecer no dia 31 de dezembro às 20h. Os globos da sorte ficam no Espaço Loterias CAIXA, em São Paulo, e, portanto, será o local de realização do sorteio.

O resultado do concurso será divulgado no site Loterias CAIXA após apuração dos ganhadores. Porém, quem quiser acompanhar ao vivo o sorteio, poderá acessar as redes sociais também da Loterias CAIXA e assistir a transmissão ao vivo.

Como apostar no concurso especial?

Para apostar na Mega da Virada 2020, o jogador pode fazer tanto presencialmente, quanto de forma online até às 17h do dia 31. Se optar pela primeira opção, basta ir em alguma casa lotérica e marcar os números da sorte no volante.

Depois é só ir até o caixa para registrar a aposta e efetuar o pagamento. Um jogo simples de seis números sai por R$ 4,50.

Contudo, se o método de registro da aposta for online, o apostador poderá fazer pelo aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Diferente das casas lotéricas, para registrar o jogo online da Mega da Virada 2020 será preciso desembolsar, pelo menos, R$ 30. Esse é o valor mínimo de compra estipulado pela Caixa para apostas realizadas no aplicativo ou site.

