A Mega Sena 2314 está acumulada. Ninguém acertou as seis dezenas na noite de quarta-feira (28/10) e o prêmio subiu para R$ 52 milhões das loterias. O sorteio será realizado na sábado (31), às 20h (horário de Brasília), no espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo (SP). A Mega Sena 2314 terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os números sorteados do concurso 2313, de quarta-feira (30), foram 03 – 20 – 26 – 45 – 49 – 58.

Como apostar na Mega-Sena concurso 2314?

Para ter a chance de levar essa bolada, as apostas precisam ser feitas até às 19h (Horário de Brasília) deste sábado (31) nas casas lotéricas ou s ou no site oficial da Caixa: www.loterias.caixa.gov.br. O valor do jogo simples é R$ 4,50.

Quanto custa apostar na Mega-Sena concurso 2314?

A aposta mínima custa R$ 4,50. Sendo assim, para levar o prêmio, o apostador precisa acertar seis dezenas, de 1 a 60. Além disso, existem outras modalidades de aposta como surpresinha, teimosinha e bolão. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

Quer jogar online? Veja como fazer

O valor mínimo de apostas pela internet, porém, é de R$ 30. A aposta é paga com cartão de crédito e deve ser feito um cadastro com o CPF do apostador. Para participar também é preciso ter mais de 18 anos.

Como melhorar as chances na Mega Sena acumulada?

Para quem quer se dar bem na Mega-Sena acumulada, é importante seguir alguns passos. Dessa forma, as principais dicas sobre o concurso são:

Olhe os resultados de concursos anteriores e os anote. Dessa forma, você observará, de forma clara, os conjuntos já sorteados e dezenas menos prováveis para aposta;

Observe padrões de apostas. Isto é, dezenas mais sorteadas, consecutivas repetições de números etc;

Diversifique as combinações: na Mega-Sena , quase nunca todas as dezenas são pares ou ímpares;

, quase nunca todas as dezenas são pares ou ímpares; No mínimo, dois números pares ou dois ímpares são sorteados;

Ao todo, são 60 números, sendo 30 pares e 30 ímpares. Por isso, siga combinações de 50% de números terminados em 0,2,4,6,8 e 50% terminados em 1,3,5,9. Contudo, terminações com o número 7 são as mais raras.

Descarte também as apostas com 5 x 1, ou seja, 5 pares e 1 ímpar ou vice-versa. De acordo com a probabilidade de sorteio neste esquema, há 8 milhões de possibilidades de combinações raras de acontecer no concurso da Mega-Sena.

Últimos resultados da Mega Sena

Confira a seguir os resultados dos últimos sorteios realizados durante todo o mês de outubro.

Acumulada! Mega Sena resultado anteriores, concurso 2313 de quarta, 28 de outubro (28/10). Os números sorteados foram: 03 20 26 45 49 58

Acumulada! Mega Sena resultado anteriores, concurso 2312 de sábado, 24 de outubro (24/10). Os números sorteados foram: 03 27 39 46 47 60

Acumulada! Mega Sena resultado anteriores, concurso 2310 de terça, 20 de outubro (20/10). Os números sorteados foram: 13 17 28 29 42 53

Acumulada! Mega Sena resultado anteriores, concurso 2309 de sábado, 17 de outubro (17/10). Os números sorteados foram: 09 11 29 30 33 60

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena concurso 2308 de quarta, 14 de outubro (14/10). Os números sorteados foram: 09 13 26 38 58 60

Acumulada! Mega Sena resultado anteriores, concurso 2307 de sábado, 10 de outubro (10/10). Os números sorteados foram: 16 33 38 46 53 55

Uma aposta acertou os seis números da Mega Sena concurso 2306 de quarta, 7 de outubro (07/10). Os números sorteados foram: 03 19 28 33 57 58

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2305 de sábado, 3 de outubro (03/10). Os números sorteados foram: 57 55 38 07 16 22