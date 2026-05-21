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Mega-Sena 3010 de hoje: resultado do concurso de R$ 300 milhões

Premiação não acumula, assim como a Mega da Virada

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Mega-Sena 301O de hoje DCI

O resultado da Mega-Sena concurso 3010 será divulgado neste domingo, 24 de maio, a partir das 11h (horário de Brasília). O prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal está acumulado em R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Resultado da Mega-Sena 3010

Confira abaixo as dezenas sorteadas no concurso de hoje: aguardando.

Como funciona a premiação da Mega-Sena?

O prêmio principal da Mega-Sena é destinado ao apostador que acertar os seis números sorteados. No entanto, também recebem valores os jogadores que fizerem a quina (cinco acertos) e a quadra (quatro acertos). No concurso 301O, a loteria não vai acumular.

O valor pago em cada faixa varia conforme o número de apostas vencedoras e o rateio definido pela Caixa após o sorteio.

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Os ganhadores da loteria podem retirar os valores em qualquer agência da Caixa mediante apresentação de documento oficial com foto, CPF e comprovante da aposta premiada.

Quantias de até R$ 1.903,98 também podem ser sacadas diretamente em casas lotéricas credenciadas. Já quem realizou a aposta pelos canais digitais da Caixa, como aplicativo ou site, pode optar pela transferência do prêmio para uma conta do Mercado Pago.

O prazo para resgatar os valores é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o dinheiro não retirado é encaminhado ao Tesouro Nacional e destinado ao FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).

Qual a chance de ganhar na Mega-Sena?

Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões.

Para a quina, a chance passa para uma em 154 mil apostas, enquanto a quadra possui probabilidade aproximada de uma em 2,3 mil.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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