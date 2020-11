A Mega-Sena, concurso 2317 , sorteia nesta quarta-feira, dia 11, o prêmio acumulado de R$ 34 milhões . O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

No último sorteio da Mega-Sena concurso 2316, realizado no sábado (07) as dezenas foram: 02 11 43 49 52 56.

Como jogar na Mega-Sena concurso 2317?

Para jogar na Mega-Sena 2317 é preciso fazer uma aposta de seis a 15 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. O apostador ganha prêmio se acertar de seis a quatro números.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As apostas podem ser feitas até em casas lotéricas ou pelo site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br),sempre até uma hora antes do sorteio, portanto, até às 19h (horário de Brasília).

Quais são os dias do sorteio da Mega-Sena?

O sorteio da Mega-Sena é realizado às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram transformados como Mega-Semanas que são exclusividades da Mega-Sena.

Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Últimos resultados da Mega-Sena

Confira a seguir os resultados dos últimos sorteios realizados durante todo o mês de outubro.

Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2315 , de quarta, 04 de novembro (04/11). Os números sorteados foram: 10 17 01 26 30 53

Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2314 , de sábado, 31 de outubro (31/10). Os números sorteados foram: 06 07 28 42 45 49

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2313 de quarta, 28 de outubro (28/10). Os números sorteados foram: 03 20 26 45 49 58

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2312 de sábado, 24 de outubro (24/10). Os números sorteados foram: 03 27 39 46 47 60

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2310 de terça, 20 de outubro (20/10). Os números sorteados foram: 13 17 28 29 42 53

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2309 de sábado, 17 de outubro (17/10). Os números sorteados foram: 09 11 29 30 33 60

Uma aposta acertou os seis números da Mega-Sena concurso 2308 de quarta, 14 de outubro (14/10). Os números sorteados foram: 09 13 26 38 58 60

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2307 de sábado, 10 de outubro (10/10). Os números sorteados foram: 16 33 38 46 53 55

Uma aposta acertou os seis números da Mega-Sena concurso 2306 de quarta, 7 de outubro (07/10). Os números sorteados foram: 03 19 28 33 57 58

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2305 de sábado, 3 de outubro (03/10). Os números sorteados foram: 57 55 38 07 16 22

Acompanhe a Mega-Sena em tempo real: