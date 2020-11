A Mega – Sena, concurso 2318 , pode fazer até 40 milionários no sorteio deste sábado, dia 14, que o prêmio acumulado em R$ 40 milhões . O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Para concorrer, o apostador deve registrar sua aposta em lotéricas ou no site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). As apostas para o concurso 2318 da Mega – Sena, podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília).

No último sorteio da Mega – Sena concurso 2317, realizado na quarta-feira (11), as dezenas foram: 03 08 30 33 35 48.

Como jogar na Mega – Sena concurso 2318?

Apostar na Mega – Sena 2318 não é difícil, basta marcar de seis a 15 dezenas, entre as 60 disponíveis, no volante. O valor do jogo simples sai por R$ 4,50, entretanto, se adicionadas dezenas o preço aumenta.

7 números custa, assim, R$ 31,50

8 números custa, assim, R$ 126,00

9 números custa, assim, R$ 378,00

10 números custa, assim, R$ 945,00

11 números custa, assim, R$ 2.079,00

12 números custa, assim, R$ 4.158,00

13 números custa, assim, R$ 7.722,00

14 números custa, assim, R$ 13.513,50

15 números custa, assim, R$ 22.522,50

O apostador ganha prêmio se acertar de seis a quatro números da Mega – Sena 2318.

Quais são os dias do sorteio?

O sorteio da Mega-Sena é realizado às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram transformados como Mega-Semanas que são exclusividades da Mega-Sena.

Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Últimos resultados da Mega-Sena

Confira a seguir os resultados dos últimos sorteios da Mega – Sena.

Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2315 , de quarta, 04 de novembro (04/11). Os números sorteados foram: 10 17 01 26 30 53

Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2314 , de sábado, 31 de outubro (31/10). Os números sorteados foram: 06 07 28 42 45 49

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2313 de quarta, 28 de outubro (28/10). Os números sorteados foram: 03 20 26 45 49 58

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2312 de sábado, 24 de outubro (24/10). Os números sorteados foram: 03 27 39 46 47 60

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2310 de terça, 20 de outubro (20/10). Os números sorteados foram: 13 17 28 29 42 53

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2309 de sábado, 17 de outubro (17/10). Os números sorteados foram: 09 11 29 30 33 60

Uma aposta acertou os seis números da Mega-Sena concurso 2308 de quarta, 14 de outubro (14/10). Os números sorteados foram: 09 13 26 38 58 60

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2307 de sábado, 10 de outubro (10/10). Os números sorteados foram: 16 33 38 46 53 55

Uma aposta acertou os seis números da Mega-Sena concurso 2306 de quarta, 7 de outubro (07/10). Os números sorteados foram: 03 19 28 33 57 58

Acumulada! Mega-Sena resultado anteriores, concurso 2305 de sábado, 3 de outubro (03/10). Os números sorteados foram: 57 55 38 07 16 22