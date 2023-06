Até que dia pode jogar na Quina de São João 2023?

O prêmio da Quina de São João 2023 está estimado em R$ 200 milhões e para ganhar os apostadores precisam cravar as cinco dezenas.

É mês de festa junina e também das loterias Caixa realizarem o tradicional o concurso especial da Quina de São João. Em 2023, o sorteio será no dia 24 de junho e tem prêmio estimado em R$ 200 milhões. Para quem deseja tentar a sorte, as apostas para a Quina de São João seguem disponíveis.

Ao longo do período de um ano, 15% do valor destinado para a premiação dos concursos regulares são acumulados para o sorteio especial.

As regras da Quina de São João 2023 são quase as mesas dos demais concursos realizados diariamente, mas neste concurso especial a premiação não acumula. Ou seja, se ninguém acertar os cinco números, então o maior prêmio será divido entre os acertadores de 4 dezenas, e assim por diante.

Apostas da Quina de São João vão até sábado

De acordo com a Caixa, é possível fazer apostas da Quina de São João até o dia 24 de junho de 2023, dia do sorteio. Os apostadores podem procurar casas lotéricas ou tentar a sorte através dos canais eletrônicos (aplicativo e site). Mas é preciso se atentar ao horário, pois só será possível registrar os jogos até às 19h (horário de Brasília).

O sorteio está previsto para começar a partir das 20h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa e da Rede TV. O evento ocorre no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.

Como apostar?

As Loterias Caixa já está fazendo a comercialização das apostas. Portanto, para apostar na Quina de São João 2023 será necessário ir até uma lotérica ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor mínimo da compra online é de R$ 30.

É preciso marcar de cinco a 15 números no volante o preço varia de R$ 2,50 a R$ 7,5 mil. Dá para escolher as dezenas manualmente ou por meio da Surpresinha - seleção aleatória do sistema.

Outra opção para aumentar a chance de ganhar o prêmio da Quina de São João 2023 é participar de um bolão. O apostador pode criar um, que deverá ter no mínimo duas cotas e no máximo 50.

Além disso, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas com possibilidade de cobrança de uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Contudo, esse tipo de aposta só para fazer fisicamente nas lotéricas. Ou seja, não é possível realizar bolão nos canais eletrônicos.

Último resultado da Quina de São João

O último sorteio, concurso de 2022, teve as seguintes dezenas: 35 - 36 - 49 - 75 - 80. Ao todo, 11 apostas conseguiram acertar os cinco números e ganharam o prêmio de R$ 17.813.226,63 milhões, cada uma.

Mais de duas mil apostas acertaram 4 dezenas e embolsara R$ 7.045,11, cada. Outras 155.913 apostas fizeram 3 acertos e levaram R$ 87,18. Por fim, mais 4.061.522 apostas ganhadoras receberam R$ 3,34.