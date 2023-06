Resultado da Quina de São João 2023: sai quando?

Chegou a época do sorteio especial da loteria brasileira, mas quando sai o resultado da Quina de São João 6172? O prêmio é estimado em R$ 200 milhões e não acumula.

Data do resultado da Quina de São João 5881

Os números do resultado da Quina de São João 6172 serão sorteados no dia 24 de junho, sábado, a partir das 20 horas. Os apostares podem acompanhar a extração pela página de loterias do DCI e também pelo Youtube da Caixa.

Nesse ano, para participar do sorteio especial, é preciso adquirir um bilhete com no mínimo cinco números. Nas lotéricas, o preço mínimo da aposta na Quina de São João é de R$ 2,50.

Para quem deseja tentar a sorte sem sair de casa, é possível apostar utilizando os canais das Loterias Caixa pela internet. Nesse caso, será preciso desembolsar pelo menos R$ 30 para participar.

O resultado da Quina de São João 6172 não acumula

As regras da Quina de São João 2023 são quase as mesas dos demais concursos, mas a diferença que mais atrai os apostadores, além do prêmio, é a não acumulação.

Isto significa que se ninguém acertar os cinco números, a quantia será distribuída para os acertadores da segunda faixa. Se ninguém também conseguir adivinhar quatro dezenas, o valor para a terceira faixa e assim por diante.

Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante.

Para jogar, é preciso marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis. A aposta mínima com cinco números custa R$ 2.

O apostador pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A probabilidade de acertar o resultado é de uma em mais de 24 milhões. Mas se a aposta tiver mais números, a chance de ganhar aumenta:

5 números – a chance é de uma em 24.040.016;

6 números – a chance é de uma em 4.006.669;

7 números – a chance é de uma em 1.144.763;

8 números – a chance é de uma em 429.286;

9 números – a chance é de uma em 190.794;

10 números – a chance é de uma em 95.396;

11 números – a chance é de uma em 52.035;

12 números – a chance é de uma em 30.354;

13 números – a chance é de uma em 18.679;

14 números – a chance é de uma em 12.008;

15 números – a chance é de uma em 8.005.

Como apostar online na Quina de São João 2023

Para apostar na Quina de São João 2023 e ganhar o prêmio milionário acertando o resultado, os apostadores tem duas opções: aplicativo Loterias Caixa ou o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A compra mínima permitida para concorrer ao sorteio é de R$ 30 e para chegar nesse valor os apostadores têm três opções:

Fazer, pelo menos, 15 apostas simples. Cada jogo da Quina sai por R$ 2,50 então 15 apostas sairão por R$ 30 Dá também para apostar em outras modalidades. Ao todo, existem nove tipos de jogos lotéricos com opção de apostar online. Portanto, é possível concorrer aos prêmios desses outros concursos também.

Últimos resultados da Quina de São João

2022: 35-36-49-75-80

2021: 25-28-36-60-61

2020: 07-17-29-55-78

2019: 17-27-53-78-79

2018: 03-29-33-53-69

2017: 06-07-13-14-26

2016: 14-26-28-55-79

2015: 01-15-22-23-47

2014: 15-26-55-71-79

2013: 05-17-55-63-67

2012: 02-04-27-36-51

2011: 14-15-28-58-68

