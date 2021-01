Quina 5472 acumula e prêmio vai a R$ 4,5 milhões na sexta-feira (22)

O sorteio da Quina 5472 não teve ganhadores na faixa principal de premiação nesta quinta-feira, 21 de janeiro. Com isso, o prêmio acumulou mais uma vez e subiu para a casa dos R$ 4,5 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 29 35 46 47.

Resultado da Quina concurso 5472

Mesmo sem acertadores na faixa principal de prêmios, a Quina 5472 de hoje ainda pagou prêmios na quadra, no terno e no duque. Confira todas as faixas a seguir.

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 89 apostas ganhadoras, R$ 5.936,96;

3 acertos – 5.521 apostas ganhadoras, R$ 143,91;

2 acertos – 138.208 apostas ganhadoras, R$ 3,16.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para ler mais informações sobre o resultado da Quina 5472 de hoje, basta clicar aqui.

Como receber o prêmio da Quina de hoje?

O valor ganho nas faixas de menor premiação da Quina concurso 5472 pode ser resgatado de duas maneiras. Primeiro, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Por outro lado, os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa.

O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Próximo sorteio da Quina

Quer faturar a bolada de R$ 4,5 milhões acumulada para o próximo concurso da Quina? Basta fazer a sua aposta até às 19h desta sexta-feira, dia 22 de janeiro, nas lotéricas ou pelo Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). O valor da aposta simples é R$ 2.