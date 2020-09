A Quina concurso 5378 será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa. As apostas devem ser feitas nas lotéricas ou no site da Caixa

A Quina concurso 5378 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 1,4 milhão nesta terça-feira (29). As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h.

O sorteio é realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Como jogar na Quina concurso 5378?

Jogar na Quina concurso 5378 é fácil e não requer experiência. O volante possui 80 números, mas apenas cinco são sorteados. Entretanto, para tentar a sorte, o apostador precisa marcar de cinco – para apostas simples – a 15 números.

A escolha dos números pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – quando o sistema seleciona os números.

Para os que acreditam que seu jogo vai sair em algum sorteio, é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos. Desse modo, basta selecionar a opção Teimosinha e marcar a quantidade de vezes desejada.

Contudo, quem acertar no mínimo dois números já ganha prêmio. Nessa modalidade de jogo, cada tipo de acerto tem um nome:

Quina: para cinco números acertados

Quadra: para quatro números acertados

Terno: para três números acertados

Duque: para dois números acertados

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

Os números sorteados no concurso 5377: 10-41-46-54-69.

Quanto custa o jogo da Quina concurso 5378?

A aposta simples da Quina concurso 5378 com cinco números, custa R$2,00. Contudo, nesta modalidade, é possível acrescentar números para aumentar a chance de ganhar. Se forem escolhidos 15 números, por exemplo, o preço da aposta pode ultrapassar R$6 mil.

Cinco números custa R$2,00;

Seis números custa R$12,00;

Sete números custa R$42,00;

Oito números custa R$112,00;

Nove números custa R$252,00;

10 números custa R$504,00;

11 números custa R$924,00;

12 números custa R$1.584,00;

13 números custa R$2.574,00;

14 números custa R$4.004,00;

15 números custa R$6.006,00;

Qual é o valor do prêmio?

Essa é a pergunta que mais interessa na hora de fazer uma aposta, visto que o prêmio varia conforme o valor arrecadado com as apostas. O prêmio, então, corresponde a 43,35% do total bruto, distribuídos conforme a seguir:

primeiramente, 35% para quem acertar cinco números;

em seguida, 19% para quem acertar quatro números;

logo após, 20% para quem acertar três números;

por conseguinte, 11% para quem acertar dois números;

por fim, 15% acumulam para quem acertar cinco números da Quina de São João;

Entretanto, caso não haja acerto em qualquer faixa premiada, o valor acumula para a respectiva categoria do próximo concurso.

Como funciona o Bolão da Quina concurso 5378?

Para tentar a sorte em grupo, é possível fazer Bolão de dois a 50 cotas. Embora, é permitido no máximo 10 apostas para cada Bolão. No entanto, para concorrer, o valor mínimo dos bolões é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$3,00, sendo possível realizar com:

míni mo de dois e máximo de cinco cotas (para apostas com cinco números);

mínimo de dois e máximo de 30 cotas (para apostas com seis números) ;

mínimo de dois e máximo de 50 cotas (para apostas de sete a 15 números);

Contudo, para escolher os números do Bolão, é necessário preencher no próprio volante ou solicitar a escolha pelo sistema ao atendente da lotérica. Dessa forma, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas, com possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Quando são realizados os sorteios?

Os sorteios da Quina acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Quina acumulada

Na Quina concurso 5376, se não tiver aposta premiada na primeira, segunda, terceira ou quarta faixa, como resultado, o prêmio acumula. Portanto, o valor destinado vai para a primeira faixa do concurso seguinte.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Embora, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Entretanto, se for acima de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

Visto que, o prêmio pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio. Entretanto, caso o acertador não busque o valor, o prêmio será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar na quina concurso 5378?

Decerto, nessa modalidade, ganhar o prêmio máximo pode ser um pouco mais complicado se comparado a outros jogos. Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números é de uma em 24.040.016. Todavia, na aposta com 15 números, essa chance vai para 8.005.

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016 para cinco números jogados;

ao passo que para seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;

em seguida, para sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;

ao passo que, para oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;

ainda assim, para nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;

bem como para 10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;

por consequência, para 11 números jogados desse modo, a chance de ganhar é de uma em 52.035;

já para aqueles que jogam 12 números, a chance de ganhar é de uma em 30.354;

quem aposta em 13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;

por outro lado, para o apostador que escolher 14 números, a chance de ganhar é de uma em 12.008;

por fim, para 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005;

