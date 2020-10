Quina concurso 5386 pode pagar prêmio de R$ 1,6 milhão nessa terça

A Quina concurso 5386 será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa. As apostas devem ser feitas nas lotéricas ou no site da Caixa

A Quina concurso 5386 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 1,6 milhão nesta quinta-feira (8). As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h. O sorteio é realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

No último sorteio, realizado no dia 7, os números dos sorteios da Quina concurso 5386 foram: 10-45-53-59-65.

Como apostar na Quina concurso 5386?

Para jogar na Quina concurso 5386 o apostador precisa marcar de cinco – para apostas simples – a 15 números. O volante possui 80 números, mas apenas cinco são sorteados.

A aposta simples da Quina concurso 5386 com cinco números, custa R$2,00. Contudo, nesta modalidade, é possível acrescentar números para aumentar a chance de ganhar. Se forem escolhidos 15 números, por exemplo, o preço da aposta pode ultrapassar R$6 mil.

Os sorteios da Quina acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Qual é a probabilidade?

Com a aposta simples, a probabilidade do apostador acertar os cinco números é de uma em 24.040.016. Já, na aposta com 15 números, essa chance vai para uma em 8.005.

