A Quina concurso 5390 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 5,6 milhões nesta quarta-feira (14). As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h.

O sorteio é realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O evento será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Confira o resultado da Quina concurso 5389 de ontem (13): 04-06-16-22-75 .

Além da sorte: como aumentar chances na Quina.

Como apostar na Quina concurso 5390?

Para jogar na Quina concurso 5390, o apostador precisa marcar de cinco a 15 números. A aposta simples, com cinco números, custa R$2,00. Contudo, nesta modalidade, é possível acrescentar números para aumentar a chance de ganhar. Se forem escolhidos 15 números, por exemplo, o preço da aposta pode ultrapassar R$6 mil.

Qual é a probabilidade?

Com a aposta simples, a probabilidade de acertar os cinco números é de 1 em 24.040.016. Já na aposta com 15 números, essa chance vai para uma em 8.005.

Entretanto, quanto menor a quantidade de dezenas acertadas, menor o valor do prêmio recebido.

