Quina de São João 2023: Caixa anuncia data do início das apostas

A Loterias da Caixa vai iniciar em 22 de maio a venda das apostas para a Quina de São João 2023, concurso 6172, que será sorteada no dia 24 de junho. O prêmio para o acertar as cinco dezenas do jogo é estimado em R$ mais de 200 milhões - o maior da história entregue pela modalidade.

Esta será a 13ª edição do concurso especial. No ano passado, as dezenas sorteadas foram: 35 – 36 – 49 – 75 – 80

Apostar na Quina de São João 2023

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas (solicitar volante correspondente ao concurso) ou nos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para apostar na Quina de São João 2023 é necessário marcar de cinco a 15 números no volante, que dispõe de 80 dezenas. A escolha pode ser feita manualmente ou pelo sistema - seleção automática.

Nesta modalidade ganha prêmio quem marca cinco, quatro, três ou dois acertos. A aposta simples, com cinco números, sai por R$ 2,50 e com 15 números, nesse cenário, sai por pouco mais de R$ 7.507,5​0. A probabilidade de um apostador consegui acertar o resultado da Quina de São João 2023 com uma aposta simples é de uma em mais de 24 milhões.

Para aumentar a chance de ganhar na Quina de São João 2023, outra opção é participar de um bolão com um grupo de conhecidos ou comprar uma cota de bolões organizados pelas lotéricas. São permitidas 10 apostas por bolão de duas a 50 cotas com valor mínimo de R$ 3,50 por cota.

A principal regra do concurso é a não acumulação do prêmio, ou seja, se não houver acertador na primeira faixa, a quantia será repassada para a segunda faixa e assim por diante.