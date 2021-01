Resultado da Quina de hoje (22/01/2021); veja os números sorteados

O resultado da Quina, concurso 5473 desta sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021 , que pode pagar o prêmio de R$ 4,5 milhões, será divulgado a partir das 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 5 dezenas do jogo. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Acompanhe se você acertou o resultado também em Loterias Caixa.

Resultado da Quina concurso 5473

O resultado da Quina 5473 teve as seguintes dezenas premiadas: 13 70 44 41 71.

Como receber o prêmio?

O prêmio da Quina concurso 5472 pode ser resgatado de duas maneiras. Primeiro, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Por outro lado, os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa.

O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Outros resultados da Quina

Confira o resultado da Quina concurso 5472, sorteado na quinta-feira, 21 de janeiro (21/01). Os números sorteados foram: 04 29 35 47 46.

Confira o resultado da Quina concurso 5471, sorteado na quarta-feira, 20 de janeiro (20/01). Os números sorteados foram: 39 35 07 27 49.

Confira o resultado da Quina concurso 5470, sorteado na terça-feira, 19 de janeiro (19/01). Os números sorteados foram: 68 66 75 05 62.

Confira o resultado da Quina concurso 5469, sorteado na segunda, 18 de janeiro (18/01). Os números sorteados foram: 63 72 14 10 29.

Acompanhe os demais resultados da Quina clicando aqui

Quina

A Quina da Caixa Econômica Federal foi criada em 1994 e foi a primeira loteria do Brasil onde os jogadores podiam escolher seus próprios números em vez de depender de um sistema de sorteio ou sorteio. Esses estágios de loteria recompensadores são sorteados seis dias por semana e oferecem prêmios milionários.

A Quina tem sorteio de segunda a sábado (exceto feriado nacional) às 20h, horário de Brasília.

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).