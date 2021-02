Resultado da Quina concurso 5491 (12/02); veja os números sorteados

O sorteio do resultado da Quina concurso 5491 desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, ocorre a partir das 20h. O prêmio está acumulado em R$ 4,5 milhões e pode sair para o apostador que acertar as dezenas premiadas.

Acompanhe os números do resultado da Quina concurso 5491:

Ganhadores em tempo real acesse

Acompanhe aqui se você é um novo milionário com os resultados das loterias.

Todos os resultados da Quina

Confira o resultado da Quina 5490, sorteado na quinta-feira, 11 de fevereiro (11/02). Os números sorteados foram: 31 27 43 18 03

Confira o resultado da Quina 5489, sorteado na quarta-feira, 10 de fevereiro (10/02). Os números sorteados foram: 59 40 79 63 05

Confira o resultado da Quina 5488, sorteado na terça-feira, 09 de fevereiro (09/02). Os números sorteados foram: 65 57 30 66 23

- PUBLICIDADE -

Confira o resultado da Quina 5487, sorteado na segunda-feira, 08 de fevereiro (08/02). Os números sorteados foram: 51 60 71 31 25

Confira o resultado da Quina 5486, sorteado no sábado, 06 de fevereiro (06/02). Os números sorteados foram: 04 57 53 26 29.

Confira o resultado da Quina 5485, sorteado na sexta-feira, 05 de fevereiro (05/02). Os números sorteados foram: 77 49 53 12 38.

Confira o resultado da Quina 5484, sorteado na quinta-feira, 04 de fevereiro (04/02). Os números sorteados foram: 13 52 39 59 32.

Confira o resultado da Quina 5483, sorteado na quarta-feira, 03 de fevereiro (03/02). Os números sorteados foram: 01 02 57 79 54.

Confira o resultado da Quina 5482, sorteado na terça, 02 de fevereiro (02/02). Os números sorteados foram: 70 25 40 27 63.

Confira o resultado da Quina 5481, sorteado na segunda, 01 de fevereiro (01/02). Os números sorteados foram: 42 52 74 73 62.

Confira o resultado da Quina 5480, sorteado no sábado, 30 de janeiro (30/01). Os números sorteados foram: 13 34 55 57 59.

- PUBLICIDADE -

Confira o resultado da Quina 5479, sorteado na sexta-feira, 29 de janeiro (29/01). Os números sorteados foram: 28 33 41 69 74.

Confira o resultado da Quina 5478, sorteado na quinta-feira, 28 de janeiro (28/01). Os números sorteados foram: 33 79 35 74 28.

Acompanhe os demais resultados da Quina clicando aqui.

A transmissão do sorteio pode ser acompanhada diretamente no perfil a Caixa no Youtube.

Que dia tem sorteio da Quina?

De segunda a sábado, sempre às 20 horas, tem sorteio da Quina do Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em loterias ou pela Interner.