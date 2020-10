Nenhuma aposta acertou o resultado da Quina de ontem, concurso 5391, e o prêmio estimado em R$ 6,8 milhões acumulou. O sorteio foi transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e RedeTV.

Os números que saíram no resultado da Quina de ontem, concurso 5391, foram: 04-25-46-53-71.

O próximo sorteio da Quina concurso 5392, previsto para hoje, sexta-feira (16) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 8,1 milhões. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2.

Como apostar no próximo concurso da Quina?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para tentar acertar o resultado da Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de duas dezenas já é possível ganhar prêmios.

A posta mínima de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita até às 19h – uma hora antes do sorteio do concurso – nas lotéricas credenciadas ou pela internet.

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

Como receber o prêmio da Quina?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Se o valor do prêmio for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa e levar: bilhete premiado, R.G e C.P.F.

É importante ficar atento ao prazo de retirada do prêmio. O apostador pode buscar seu prêmio até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual era a chance de acertar o resultado da Quina?

A chance ganhar na Quina com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

Veja aqui o resultado da Quina dos últimos 90 dias

Para quem apostou na Quina nos último 90 dias e ainda não conferiu o resultado do concurso, ainda dá tempo de resgatar o prêmio.

Quina concurso 5390, dia 14 de outubro: 04-25-46-53-71

Quina concurso 5389, dia 13 de outubro: 04-06-16-22-75

Quina concurso 5388, dia 10 de outubro: 04-13-39-48-77

Quina concurso 5387, dia 09 de outubro: 33-35-52-65-74.

Quina concurso 5386, dia 08 de outubro: 02-05-11-16-51

Quina concurso 5385, dia 07 de outubro: 10-45-53-59-65

Quina concurso 5384, dia 06 de outubro: 17-19-21-61-63

Quina concurso 5383, dia 05 de outubro: 22-35-39-53-62

Quina concurso 5382: 16-30-40-44-73

Quina concurso 5381: 10-20-21-33-42

Quina concurso 5380: 14-31-32-35-62

Quina concurso 5379: 13-43-52-64-72

Quina concurso 5378: 12-19-52-64-72

Quina concurso 5377: 10-41-46-54-69

Quina concurso 5376: 15-17-18-74-77

Quina concurso 5375: 05-14-39-47-79

Quina concurso 5374: 08-12-28-31-34

Quina concurso 5373: 11-45-46-54-67

Quina concurso 5372: 06-33-35-40-51

Quina concurso 5371: 02-22-37-59-77

Quina concurso 5370: 07-10-29-41-68

Quina concurso 5369: 08-41-70-72-80

Quina concurso 5368: 21-45-50-56-69

Quina concurso 5367: 03-04-31-34-41

Quina concurso 5366: 15-17-41-58-76

Quina concurso 5365: 05-14-33-52-59

Quina concurso 5364: 03-38-50-69-78

Quina concurso 5363: 02-03-31-50-73

Quina concurso 5362: 35-41-64-69-70

Quina concurso 5361: 16-31-35-72-73

Quina concurso 5360: 19-37-46-61-65

Quina concurso 5359: 01-28-29-59-65

Quina concurso 5358: 06-11-38-49-58

Quina concurso 5357: 20-37-41-51-58

Quina concurso 5356: 04-13-39-54-80

Quina concurso 5355: 07-43-59-61-62

Quina concurso 5354: 13-19-41-43-58

Quina concurso 5353: 27-73-25-67-77

Quina concurso 5352: 21-39-56-65-74

Quina concurso 5351: 05-10-51-70-75

Quina concurso 5350: 03-06-24-39-63

Quina concurso 5349: 22-29-51-58-63

Quina concurso 5348: 39-53-55-58-78

Quina concurso 5347: 05-28-31-58-76

Quina concurso 5346: 10-23-49-63-69

Quina concurso 5345: 13-16-46-54-62

Quina concurso 5344: 13-39-50-64-77

Quina concurso 5343: 13-33-44-54-59

Quina concurso 5342: 09-17-39-55-69

Quina concurso 5341: 08-21-25-34-71

Quina concurso 5340: 16-43-65-66-71

Quina concurso 5339: 15-34-64-41-26

Quina concurso 5338: 05-29-52-67-73

Quina concurso 5337: 11-23-38-51-68

Quina concurso 5336: 18-35-72-77-80

Quina concurso 5335: 13-15-45-54-58

Quina concurso 5334: 08-13-20-31-37

Quina concurso 5333: 16-40-43-63-77

Quina concurso 5332: 06-24-33-64-74

Quina concurso 5331: 34-49-59-70-74

Quina concurso 5330: 01-04-20-25-76

Quina concurso 5329: 12-31-36-52-74

Quina concurso 5328: 14-42-44-51-65

Quina concurso 5327: 03-10-25-43-49

Quina concurso 5326: 26-35-37-50-52

Quina concurso 5325: 03-41-52-59-68

Quina concurso 5324: 10-13-23-25-40

Quina concurso 5323: 35-50-61-62-66

Quina concurso 5322: 09-42-46-47-49

Quina concurso 5321: 03-06-07-28-29

Quina concurso 5320: 25-29-50-71-75

Quina concurso 5319: 13-23-42-65-73

Quina concurso 5318: 20-25-37-46-79

Quina concurso 5317: 06-21-30-66-79

Quina concurso 5316: 24-30-33-72-74

Você também vai gostar de ler: