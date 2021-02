Resultado Quina 5489: sem ganhadores, prêmio acumula em R$ 3,8 mi

Nenhum dos apostadores que jogaram na Quina desta quarta-feira (10) conseguiu acertar as cinco dezenas premiadas. O prêmio acumulou mais uma vez e agora vale R$ 3,6 milhões no próximo sorteio. O resultado da Quina 5489 teve as seguintes dezenas premiadas:

59 – 40 – 79 – 63 – 05

Teve algum ganhador na Quina de hoje?

A faixa principal do sorteio da Quina de hoje não teve nenhum ganhador. As demais faixas com prêmios menores pagaram diversos prêmios aos apostadores. Veja:

5 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 4 acertos – 46 apostas ganhadoras, R$ 11.902,31;

3 acertos – 4.091 apostas ganhadoras, R$ 201,25;

2 acertos – 115.042 apostas ganhadoras, R$ 3,93.

Assista ao sorteio de hoje (10/02/2021)

Para assistir aos demais sorteios da Quina, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Quina

Nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, ocorre o próximo sorteio da Quina. O prêmio está acumulado em R$ 3,6 milhões e pode sair para quem acertar as cinco dezenas premiadas.

Esta modalidade das Loterias Caixa é conhecida por ser uma das mais baratas. Custando apenas R$ 2, os jogadores já conseguem concorrer a prêmios milionários.

Para jogar, basta ir até uma lotérica ou apostar pelo canal eletrônico de apostas da Caixa. Veja como fazer a sua aposta online.

Todos os resultados da Quina

Confira o resultado da Quina 5488, sorteado na terça-feira, 09 de fevereiro (09/02). Os números sorteados foram: 65 57 30 66 23

Confira o resultado da Quina 5487, sorteado na segunda-feira, 08 de fevereiro (08/02). Os números sorteados foram: 51 60 71 31 25

Confira o resultado da Quina 5486, sorteado no sábado, 06 de fevereiro (06/02). Os números sorteados foram: 04 57 53 26 29.

Confira o resultado da Quina 5485, sorteado na sexta-feira, 05 de fevereiro (05/02). Os números sorteados foram: 77 49 53 12 38.

Confira o resultado da Quina 5484 , sorteado na quinta-feira, 04 de fevereiro (04/02). Os números sorteados foram: 13 52 39 59 32.

