Resultado Quina 5499: prêmio acumula e sobe para R$ 10 milhões

Mais uma vez ninguém acertou o resultado da Quina 5499. Com isso, o prêmio acumulou e vale R$ 10 milhões no próximo sorteio da modalidade. As dezenas sorteadas no concurso da Quina de hoje foram: 53 – 33 – 67 – 06 – 22.

Teve ganhadores na Quina?

Nenhuma aposta foi premiada na principal faixa do sorteio da Quina desta quarta-feira. Com isso, sem ganhadores, o prêmio acumulou. Por outro lado, nas faixas de menor valor o jogo ainda pagou diversos prêmios de menor valor. Confira:

A segunda faixa de premiação do sorteio, com quatro acertos, 94 apostas ganharam R$ 7.628,86. Já com 3 acertos, 8.174 apostas ganharam R$ 131,92. Com 2 acertos, 193.882 apostas ganharam R$ 3,05.

5 acertos – Não houve ganhadores

4 acertos – 94 apostas ganhadoras, R$ 7.628,86

3 acertos – 8.174 apostas ganhadoras, R$ 131,92

2 acertos – 193.882 apostas ganhadoras, R$ 3,05

- PUBLICIDADE -

Leia mais informações sobre o resultado da Quina 5499 de hoje por aqui.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio da Quina pode pagar o prêmio acumulado de R$ 10 milhões na quinta-feira, dia 25 de fevereiro. As apostas podem ser feitas até às 19 horas e custam apenas R$ 2 (5 números apostados).

O prêmio bruto da Quina corresponde a 43,35% da arrecadação do concurso. Com isso, a partir deste valor cada faixa de prêmios fica dividida da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números;

19% entre os acertadores de 4 números;

20% entre os acertadores de 3 números;

11% entre os acertadores de 2 números.

Acompanhe a transmissão do sorteio no perfil da Caixa no Youtube.

Todos os resultados da Quina

Confira o resultado da Quina 5498, sorteado na terça-feira, 23 de fevereiro (23/02/2021). Os números sorteados foram ​79 58 46 69 80.

- PUBLICIDADE -

Confira o resultado da Quina 5497, segunda-feira, 22 de fevereiro (22/02/2021). Os números sorteados foram ​79 58 46 69 80.

Confira o resultado da Quina 5496, sábado, 20 de fevereiro (20/02/2021). Os números do sorteio foram: 80 04 17 66 54

Confira o resultado da Quina 5495, sexta-feira, 19 de fevereiro (19/02/2021). Os números do sorteio foram: 07 70 23 11 65.

Confira o resultado da Quina 5493, quarta-feira, 17 de fevereiro (17/02/2021). Os números do sorteio foram: 48 66 60 77 53

Confira o resultado da Quina 5492, sábado, 13 de fevereiro (13/02/2021). Os números do sorteio foram: 14 27 36 39 47

Confira o resultado da Quina 5491, na sexta-feira, 12 de fevereiro (12/02/2021). Os números do sorteio foram: 04 07 19 55 69