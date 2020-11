Confira o resultado da Super Sete concurso 13; prêmio de R$ 3,6 milhões

O resultado da Super Sete concurso 13 será divulgado a partir das 15 horas desta quarta-feira, dia 4 de novembro. O prêmio está acumulado em R$ 3,6 milhões e para garantir a bolada, o apostador deve acertar de três a sete colunas do jogo, independente da ordem. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Super Sete 13

1ª coluna: 3

2ª coluna: 9

3ª coluna: 9

4ª coluna: 7

5ª coluna: 4

6ª coluna: 6

7ª coluna: 0

Chance de acertar o resultado da Super Sete

Os apostadores têm uma chance em 10 milhões de acertar as sete colunas do resultado da Super Sete com apenas uma aposta simples, de sete número. Entretanto, a probabilidade de ganhar pode aumentar se o apostador, em um único concurso, realizar diferentes combinações de números.

Quanto maior for o número de prognósticos, maiores são as chances de levar a bolada, segundo a Caixa. Confira da tabela fornecida pelo banco:

Probabilidade de acerto 1: em Nº de Prognósticos 7 acertos 6 acertos 5 acertos 4 acertos 3 acertos 7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5 8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9 9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0 10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6 11 625.000 14.535 811 84 14,8 12 312.500 8.224 520 61 12,1 13 156.250 4.735 343 45 10,2 14 78.125 2.790 233 35 8,7 15 52.083 1.978 176 28 7,6 16 34.722 1.408 134 23 6,8 17 23.148 1.006 103 19 6,1 18 15.432 723 80 16 5,5 19 10.288 523 63 14 5,1 20 6.859 381 50 12 4,7 21 4.572 280 40 10 4,4

Como receber o prêmio do Super Sete?

O apostador que tiver acertado o resultado da Super Sete concurso 13 pode retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 em casas lotéricas ou nas agências da Caixa. Contudo, caso o valor seja maior, o pagamento só será feito nas agências da Caixa. Se a aposta tiver sido feita pela internet, é preciso o “Código de Resgate” para conseguir receber o dinheiro.

Ademais, o prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Mas, caso o valor não seja sacado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Próximos sorteios do Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. Já o horário dos sorteios, é um pouco mais cedo que as demais modalidades, sendo realizado às 15h. De acordo com a Caixa, a proposta do horário é fazer com que o jogador, caso seja premiado, consiga resgatar o valor ainda no mesmo dia.

Nesse sentido, os apostadores podem realizar seus jogos até às 14h do dia do sorteio. O resultado da Super Sete você pode acompanhar em tempo real aqui no Jornal DCI.

Resultado do último sorteio

Confira o resultado da Super Sete concurso 12, o sorteio foi realizado em 30 de outubro:

1ª coluna: 3

2ª coluna: 0

3ª coluna: 3

4ª coluna: 2

5ª coluna: 8

6ª coluna: 9

7ª coluna: 0