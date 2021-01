Resultado da Timemania de ontem (28/01/21), concurso 1594; confira

Sem acertador do resultado da Timemania de ontem (28), concurso 1594, o prêmio principal acumulou. O sorteio foi realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Loterias Caixa.

Resultado da Timemania de ontem

O time e as dezenas sorteadas no resultado da Timemania de ontem foram: 25 29 33 41 45 58 77/ Time do Coração – Bangu (RJ).

7 acertos – Não houve ganhadores;

6 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 39.525,59;

5 acertos – 65 apostas ganhadoras, R$ 868,69;

4 acertos – 903 apostas ganhadoras, R$ 9,00;

3 acertos – 8.927 apostas ganhadoras, R$ 3,00;

Bangu /RJ – 1.977 apostas ganhadoras, R$ 7,50;

Próximo sorteio da Timemania

O próximo sorteio da Timemania concurso 1595 pode entregar o prêmio de R$ 600 mil no sorteio previsto para este sábado, dia 30. As apostas podem ser feitas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br).

Probabilidade de ganhar

A probabilidade de acertar o resultado do Timemania de ontem só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.