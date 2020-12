Banho de lua: como fazer em casa e dicas para não ter irritações

Muito usado para descolorir os pelos do corpo, o banho de lua é um procedimento que pode ser feito no salão ou mesmo em casa. Simples e rápido, ele também tem outros benefícios para a pele.

A técnica é mais comum primordialmente no verão. E é uma boa opção para quem não quer se depilar totalmente, pois deixa os pelinhos mais discretos. Eles ficam em um tom mais próximo ao da pele.

Mas antes de fazer o banho de lua é preciso ter atenção a alguns cuidados para que o resultado saia como esperado. O mais importante é usar o material adequado, evitando irritar a pele.

Como fazer o banho de lua

Também conhecido como banho dourado, o banho de lua é fácil de ser feito. Leva entre 30 minutos e 1 hora. E pode ser realizado em uma parte específica ou em todo o corpo. Entretanto, o rosto deve ser evitado.

Em geral as partes nas quais é feito com mais frequência são os braços, pernas e barriga. Algumas pessoas também fazem nas costas e bumbum. O efeito do banho de lua dura aproximadamente um mês. E pode ser refeito quantas vezes forem necessárias.

Para quem é iniciante ou não leva muito jeito, a melhor escolha é fazer com um profissional em clínicas de estética ou salão de beleza. Além de mais segurança, um profissional alcança algumas partes do corpo que sozinho não seria possível.

Mas, para quem já tem alguma experiência, é possível fazer o banho de lua em casa de forma simples e acessível. Acompanhe o passo a passo!

Material necessário

Kit descolorante (ou água oxigenada 20 a 30 volumes e pó para misturar)

Hidratante corporal

Esfoliante

Óleo vegetal para o corpo

Luvas e pincel para aplicação

A mistura correta deve ser de uma parte de pó para duas partes de água oxigenada. Essa mistura ou o descolorante podem ser misturados também com um pouco de creme hidratante.

Isso ajuda principalmente a evitar problemas ao fazer o banho de lua. Assim o efeito será obtido com menos riscos.

Como descolorir os pelos em casa

O banho de lua é realizado basicamente em três etapas: esfoliação, descoloração dos pelos e hidratação.

Esfolie bem a pele para remover as células mortas e lave em seguida. Com a pele seca, aplique um óleo vegetal para proteger. Use luvas para evitar o contato das mãos com o descolorante. E aplique/espalhe com um pincel para espalhar o produto na área desejada. Isso ajuda a deixar a aplicação mais uniforme. Faça uma camada mais grossa até cobrir bem todos os pelos. Aguarde 30 minutos. Observe se já está na tonalidade desejada e, se necessário, aguarde mais um pouco. Quanto mais tempo, mais descoloridos (o limite máximo é de 1 hora). Remova o excesso do produto com uma espátula. Tome um banho para terminar de tirar tudo. Enxugue e use um bom hidratante para recuperar a pele e deixá-la mais macia.

É natural haver alguma irritação momentânea logo após o banho de lua. Por isso a hidratação imediata é fundamental.

Dicas para um banho de lua sem riscos

É importante lembrar que o material usado no banho de lua possui substâncias que podem ser prejudiciais à pele. Entre os danos mais comuns estão as queimaduras. Também podem acontecer coceiras e irritações.

Isso acontece principalmente quando as quantidades usadas são maiores. Por isso é fundamental ter atenção a este ponto. No entanto, se notar reação na pele o produto deve ser removido imediatamente. Lave bem o local. E, caso a irritação permaneça por mais dias, um médico deve ser consultado.

Uma dica é, antes de aplicar, fazer um teste e uma pequena área do corpo. Isso ajuda a descobrir se há alguma reação alérgica.

Benefícios para a pele

Além do objetivo de clarear os pelos, o banho de lua também promove outros efeitos. Mas, ao contrário do que muita gente pensa, ele não chega a clarear a pele. Não há nenhum efeito neste sentido.

O que o banho de lua pode proporcionar:

Deixar a pele mais macia.

Hidratar e nutrir a pele.

Realçar o bronzeamento de maneira uniforme.

Remover as células mortas.

Deixa a pele mais luminosa, pelo contraste com a cor dos pelos.

Por outro lado, como pode causar reações e irritações, há algumas situações em que há contraindicação do banho de lua:

Pessoas com algum tipo de sensibilidade aos produtos.

Gestantes.

Pessoas com alguma lesão na pele.

Quem tem dermatite e foliculite.

E principalmente pessoas com alergias a algum dos componentes.

Melhores produtos para fazer banho de lua

Sunless: Descolorante Banho de Lua – a partir de R$ 25,00

Lightner: Kit Clareador Powder Free – a partir de 16 reais

OX: Kit Banho De Lua Profissional – a partir de R$ 94,00

Biocolor: Kit Clareador Biocolor Pêssego e Camomila – a partir de 20 reais

Lightner: Cless Kit Clareador Banho de Lua – a partir de R$ 24,00

Seguindo todos os cuidados necessários e tendo atenção às orientações, é possível garantir os principais benefícios do banho de lua e deixar os pelos bem clarinhos sem colocar em risco a sua pele.