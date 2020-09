Cleansing oil: saiba tudo sobre esse queridinho dos cosméticos

Os cuidados com a pele das asiáticas já não são surpresa para ninguém. Elas adoram cuidar do rosto e nós até já te contamos tudo sobre a rotina coreana, por exemplo. Um dos passos mais importantes para elas é, sem dúvida, a limpeza com cleansing oil. E você? Já conhece tudo que esse produto pode fazer por sua pele?

O que é e quais os benefícios do cleansing oil?

Os óleos naturais oferecem inúmeros benefícios para a saúde do corpo, da pele e dos cabelos. No caso do cleansing oil não é diferente. Ao pé da letra, o termo significa óleo de limpeza. E é exatamente isso que ele faz: remove impurezas e células mortas que se acumulam no rosto ao longo do dia.

O óleo, entretanto, é capaz de muito mais. Criado pelo mercado de cosméticos da Ásia, ele também é um ótimo demaquilante – em geral, retira até mesmo os itens à prova d’água.

É provável que você se pergunte qual é a grande vantagem do cleansing oil, já que há outros produtos por aí que fazem algo parecido. A diferença é que ele cumpre todas essas funções sozinho e, principalmente, sem danificar ou desequilibrar o pH da pele.

Isso é possível porque ele se mistura às partículas de sujeira, poluição e maquiagem. E aí, ao mesmo tempo em que limpa, o cleansing oil mantém a oleosidade natural, o que é fundamental para deixar a pele saudável.

Mas não se preocupe. Seu rosto não vai ficar com aquela sensação pegajosa que muitos óleos costumam deixar. Afinal, o óleo de limpeza contém ingredientes como surfactantes e emulsificantes que fazem com que apenas a água seja suficiente para levar tudo embora.

E se você tem pele oleosa, pode ficar tranquila porque o produto é indicado para todo tipo de pele. No entanto, pode ser que você queira complementar a rotina com um sabonete suave para deixar o rosto mais sequinho. E também vale a recomendação de procurar um dermatologista para avaliar se esse é, de fato, o melhor método para o seu caso.

Como usar o óleo de limpeza?

Usar o cleansing oil é muito fácil. Tudo o que você precisa fazer é aplicar algumas gotinhas, espalhar por todo o rosto, inclusive na região dos olhos.

Em seguida, faça uma massagem delicada com as pontas dos dedos. É isso que vai causar a reação entre o produto, o óleo natural da pele e as impurezas, e, assim, promover a limpeza.

Por fim, você pode enxaguar o rosto com água fria ou morna ou até mesmo usando uma toalha úmida.

Depois, é só seguir com sua rotina de beleza, ou seja, aplicar tônico, hidratante ou protetor solar, por exemplo.

O que escolher nas prateleiras?

Hoje em dia, o mercado de cosméticos oferece uma infinidade de opções de cleansing oil. Veja então as sugestões que preparamos para você garantir já o seu.

Cleansing Oil Take The Day Off, Clinique – indicado para todos os tipos de pele. Limpa o rosto enquanto remove a maquiagem. Não acumula resíduos e contém óleos naturais.

Demaquilante Óleo Perfect Oil Cleasing, Biore – a fórmula à base de óleo tem alto poder de limpeza e remove até maquiagem à prova d´água. Pode ser aplicado durante o banho. Além disso, não deixa uma sensação de pele oleosa ou pegajosa.

Extreme Cleanser, Catharine Hill – feito com óleo de amêndoas, esse demaquilante pode ser usado em todos os tipos de peles, exceto as oleosas.

Cleanse Off Oil, M.A.C – esse cleansing oil é livre de óleos minerais. Ademais, remove a maquiagem de forma delicada e sem agredir a pele.