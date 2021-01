Saber como remover autobronzeador pode ser necessário para os momentos em que a pele ficar muito manchada depois da aplicação do produto, o que costuma acontecer quando isso não é feito da forma correta.

Os autobronzeadores surgiram como uma ótima alternativa para manter um tom dourado na pele durante o ano todo, mesmo sem tomar sol. Rapidamente conquistaram muitos adeptos. E assim foram surgindo novas opções no mercado, com produtos cada vez melhores e mais bem feitos.

Mas de nada adianta um bom produto se não for aplicado do jeito certo. Para conquistar o efeito desejado, semelhante a um bronzeado natural, com as marquinhas do biquíni, é importante principalmente ter total atenção ao aplicar. Caso contrário, além de manchas nas roupas, pode acabar manchando também o corpo. É nessas horas que faz diferença saber como remover autobronzeador, devolvendo uma cor uniforme à pele.

Como remover autobronzeador?

As manchas acontecem porque o autobronzeador é feito para tonalizar a pele. É um produto que tem fortes pigmentos na composição, além de outros itens que aumenta a aderência, fazendo com que tenham alta fixação.

Isso significa que qualquer erro na quantidade, na escolha da cor ou na forma de espalhar pode fazer com que determinadas partes do corpo fiquem mais escuras. E estas manchas podem ser difíceis de limpar.

O ideal seria esperar até que o efeito passasse, pois é temporário. Assim as manchas desapareceriam naturalmente. Remover o autobronzeador no momento imediato e ter de volta a cor antiga é mais complicado. Mas, com algumas dicas, é possível tentar reverter o estrago e manter a pele o mais uniforme possível.

A primeira coisa a se fazer é tomar um bom banho, bem demorado. Quanto antes, melhor, pois depois que o autobronzeador está seco fica mais difícil. Ao ser aplicado, o produto vai escurecendo com o tempo e o resultado final só aparece depois de aproximadamente 4 horas.

Para o banho, use um bom sabonete. Faça também uma esfoliação caseira e use uma esponja para auxiliar o processo. Se não tiver nenhum esfoliante em casa, o açúcar pode ser um bom substituto.

Se o banho não funcionar, a opção é tentar um dos produtos específicos vendidos em lojas de cosméticos e na internet. Ou alguns truques caseiros, feitos com produtos simples que estão na maioria das residências, o que é uma alternativa mais econômica.

Como remover autobronzeador com truques caseiros

1. Pasta de dentes

Possui agentes clareadores que podem funcionar também na pele. Para isso, deve ser aplicada primordialmente nas manchas pequenas, massageando com cuidado.

2. Acetona

Usada para remover esmalte, pode ser passada com um algodão, esfregando sobre as manchas da pele. Mas faça apenas em manchas pequenas e com pouca frequência. E hidrate sempre depois, para não ficar muito ressecada.

3. Óleo de bebê

São ótimos para diminuir o tom das manchas escuras, deixando com a cor mais próxima da natural. Além de serem produtos que não fazem nenhum mal à pele. A melhor forma de usar o óleo para remover autobronzeador é passando uma camada generosa e deixando por pelo menos 10 minutos – sem se encostar em nada, nem sentar ou deitar. Depois basta lavar.

4. Bicarbonato de sódio

É um produtinho multiuso, pois funciona desde a limpeza da casa até os cuidados com a pele. No caso, basta fazer uma pasta com bicarbonato e um pouco de água e aplicar sobre as manchas e lavar normalmente.

5. Limão

O limão é eficaz, mas deve ser usado com extremo cuidado e, principalmente, bem longe do sol. Do contrário, pode causar queimaduras. Para manchas nas mãos ou em outras partes do corpo onde o efeito do autobronzeador tenha ficado exagerado, basta passar a fruta (cortada ao meio). O resultado costuma aparecer na hora, mas o procedimento pode ser repetido, se necessário.

Outra forma de usar o limão para remover autobronzeador é misturando na pasta feita com o bicarbonato de sódio e água, potencializando ainda mais o efeito. É só deixar por alguns minutos e enxaguar.

O melhor método vai depender sempre do tipo de mancha e da tonalidade. Assim, o que funciona para uma pessoa nem sempre irá funcionar para outra. Também é importante nunca se esquecer de lavar bem as mãos ao aplicar o autobronzeador, pois é uma das partes que mais costuma manchar.

M elhores produtos para remover autobronzeador

Se preferir uma alternativa mais tradicional, alguns produtos são próprios para isso. Eles podem ser em forma de gel ou creme. Mas é importante ler bem todas as informações da embalagem, para usar do jeito certo.

Algumas opções:

Removedor de Autobronzeador Skelt Red Carpet Glow (150ml) – a partir de R$ 51,00

Removedor de autobronzeador Maxi Bronzer Budelli (120ml) – a partir de R$ 45,00

Espuma para eliminar manchas de autobronzeador Advanced Pro Formula Self St. Moriz (200 ml) – a partir de R$ 78,99

Quem preferir, ao invés de tentar remover, pode aplicar o autobronzeador novamente no dia seguinte. Sempre em pouca quantidade, com foco nas partes mais claras, pois isso pode ajudar a igualar.

É importante lembrar que nenhum autobronzeador tem efeito permanente. Ou seja, em alguns dias a cor irá desbotar e, portanto, as manchas também irão sumir. A tendência é que elas minimizem com o passar do tempo. De toda forma, as dicas de como remover autobronzeador podem ser úteis quando as manchas estiverem mais fortes ou quando não for possível esperar.