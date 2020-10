Limpeza de pele é o tratamento ideal para complementar o skincare 

Você pode manter uma rotina de beleza com diversos produtos e cuidados, mas somente uma boa limpeza de pele remove todas as impurezas. Esse é, de fato, o procedimento mais indicado para remover células mortas e extrair cravos.

Para uma limpeza mais profunda – sem agredir a derme – é preciso contar com a experiência de um esteticista ou dermatologista. Em geral, o tratamento tem alguns passos e dura em torno de uma hora. Para quem tem pele normal a seca, recomenda-se repetir o processo a cada dois meses. Por outro lado, para pessoas com pele mista a oleosa, a frequência ideal é uma vez por mês.

Mas saiba que você também obtém bons resultados fazendo uma limpeza de pele caseira. Para isso, é importante tomar alguns cuidados. E nós te contamos tudo sobre o assunto neste artigo. Confira!

Benefícios da limpeza de pele

“Nossa pele se renova a cada 28 dias. Com a idade, o ciclo se prolonga para 50 ou 60 dias. Como resultado, a camada mais superficial da pele fica com aspecto sem brilho e sem vida”, explica Lucas Fustinoni, médico tricologista e membro da World Trichology Society.

E você sabe quem ajuda a melhorar esse efeito? Pois é isso mesmo, a limpeza de pele. “Ela remove as células velhas expondo as camadas inferiores, muito mais bonitas e joviais.” Além disso, quando o corpo detecta a remoção da pele superficial, começa a estimular a produção de novas células.

Mas as vantagens da limpeza de pele não param por aí. Principalmente quando é um profissional que realiza o procedimento, os benefícios são inúmeros. Afinal, ele utiliza produtos, equipamentos e técnicas específicas e poderosas.

O tratamento mais profundo remove, por exemplo, o milium, pequeno cisto cheio de queratina. Ele aparece por causa do acúmulo de óleo e pele nos poros. “E só sai através da limpeza de pele. O mesmo vale para os cravos fechados”, informa o dermatologista Daniel Cassiano. “Retirar essas lesões deixa um aspecto mais uniforme. Além disso, a esfoliação da limpeza melhora a textura, deixando a pele mais delicada.”

A limpeza de pele ainda ajuda no controle da oleosidade, o que previne acne e cravos, assim como proporciona mais viço e elasticidade para a pele. “Auxilia muito mulheres que têm algum evento especial, como um casamento, ou que trabalham maquiadas”, completa Lucas. Por fim, facilita o processo de hidratação, já que a pele passa a absorver melhor cremes e loções.

Vale dizer que o procedimento funciona em todos os tipos de pele e não apenas no rosto, como também em outras partes do corpo, a exemplo de colo e costas.

Tratamentos complementares

Para garantir um rosto lindo e radiante você pode aliar o poder da limpeza de pele a outros tipos de tratamento. “Alguns procedimentos, como peeling químico, por exemplo, têm efeito muito melhor logo na primeira sessão se há limpeza de pele prévia”, afirma Lucas. Isso ocorre porque as células mortas reduzem a eficácia dos ingredientes. Ademais, isso pode aumentar os riscos de complicações, principalmente em pessoas com mais idade.

No entanto, é essencial procurar um médico antes de fazer esses procedimentos. Somente um profissional pode avaliar cada caso.

Como fazer limpeza de pele em casa

Depois de descobrir todos os benefícios da limpeza de pele, é hora de aprender como fazer uma versão mais suave em casa. Antes de tudo, é importante tomar bastante cuidado, pois, do contrário, você pode piorar lesões de acne, causando manchas e cicatrizes.

Além disso, evite fazer a limpeza de pele se tiver pele acneica inflamada ou muito sensível. Na dúvida, consulte um dermatologista antes de realizar esse ou qualquer outro procedimento.

Vamos, então, ao passo a passo!

Limpe bem a pele

Em primeiro lugar, você deve higienizar o rosto para remover as impurezas mais superficiais e também maquiagem. Pode usar, para isso, um sabonete facial. No caso de pele oleosa, opte por um produto adstringente. Por outro lado, se for sensível, escolha um mais hidratante.

Use o poder do vapor

Em seguida, você deve usar uma bacia com água fervente. Se quiser, pode pingas duas ou três gotas de óleo essencial, como melaleuca ou lavanda. Aproxime o rosto da água para que o vapor possa abrir bem os poros e facilitar a limpeza de pele. Para otimizar o processo, cubra a cabeça com uma toalha.

Faça uma leve esfoliação – essencial para a limpeza de pele

O terceiro passo é fundamental para se livrar das células mortas. Então, aposte em um esfoliante para o rosto – pode ser caseiro ou comprado na farmácia. Depois de aplicar o produto, faça movimentos circulares ao redor de toda a face. Enxágue com água fria ou morna.

Extraia os cravos

Na limpeza de pele profissional essa etapa é a mais longa. Pode levar até meia hora para extrair todos os cravos. Entretanto, em casa, o ideal é pular o passo. Afinal, sem experiência você pode machucar a pele ou não extrair o cravo totalmente, o que pode causar inflamações.

Massagem e máscara de argila

Agora é a hora de acalmar um pouco a pele com uma massagem suave. Em seguida, pode investir nas propriedades de uma boa máscara de argila. Mas atenção: escolha um produto voltado ao seu tipo de pele e, principalmente, que tenha poderes calmantes.

Hidrate-se

Apesar de ser fundamental beber água, estamos falando de creme hidratante. Afinal, após a limpeza de pele, seu rosto estará sensível e precisando de um alívio. Assim, vale utilizar um hidratante ou sérum facial.

Cuidados após a limpeza de pele

Depois de uma sessão de limpeza de pele você precisa de 48 horas para se recuperar. Ou seja, é importante ter alguns cuidados especiais nesse período.

Água termal ou bruma hidratante, por exemplo, são ótimas para acalmar a pele. No entanto, produtos à base de ácidos ou de uso tópico devem ser receitados por médicos. Nada de sol ao longo desse tempo. Além disso, use sempre filtro solar com fator de proteção de, no mínimo, 30. Já a maquiagem está liberada.

No dia a dia, para prolongar os efeitos, mantenha uma rotina de skincare com gel de limpeza, tônico e hidratante. De uma a duas vezes por semana pode fazer uma esfoliação. Mas comece a utilizar somente uma semana após a limpeza de pele.

Fontes

Lucas Fustinoni, médico tricologista e membro da World Trichology Society.

Daniel Cassiano, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.