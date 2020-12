Desodorante de pedra: como usar, benefícios e melhores marcas

Muita gente tem buscado cosméticos naturais para cuidar do corpo, da beleza e da higiene. E um dos que tem conquistado novos adeptos é o desodorante de pedra.

Ao contrário dos antitranspirantes e desodorantes convencionais, o desodorante de pedra não possui álcool, nem fragrâncias sintéticas e nem outros compostos químicos ou substâncias nocivas. Ou seja, ele é uma alternativa mais saudável para a pele.

Outra diferença dos produtos convencionais é que ele não impede a transpiração. Esta é uma função natural do organismo. Ele apenas elimina o mau cheiro produzido pela transpiração.

Por que usar desodorante de pedra?

O suor é algo natural do nosso corpo e não é um problema. Porém, em algumas áreas há um ambiente mais propício ao desenvolvimento de bactérias. É o caso das axilas. E é essa proliferação de bactérias que causa o mau cheiro no suor.

No caso do desodorante de pedra, por ter ação bactericida, ele impede que isso aconteça. Assim, evita os odores desagradáveis. No entanto, por ser natural, ele não impede a produção de suor, que vai continuar existindo. Mas diminui a quantidade.

Já os desodorantes convencionais possuem substâncias químicas em suas fórmulas. Elas são usadas exatamente para impedir o suor. Assim, deixa a pele sem transpirar. Por isso muita gente acredita que isso faz mal ao organismo. E, mesmo que não haja uma confirmação científica, há quem prefira optar pelas fórmulas naturais.

Principais vantagens do desodorante de pedra

Além de ser um tipo de desodorante mais saudável, exatamente por não impedir que a pele transpire e por não possuir componentes tóxicos, o desodorante de pedra tem outros benefícios.

Não tem cheiro.

Não mancha a pele e nem as roupas.

Combate as bactérias que causam odores na pele.

Respeita o funcionamento natural do corpo.

Não obstrui os poros das axilas.

Tem boa durabilidade.

É fácil de aplicar.

Não prejudica o meio ambiente.

Baixo risco de desencadear alergias.

Ele pode ser usado tanto por que tem pele seca como quem tem pele oleosa. Em homens e mulheres. Não há contraindicações.

No entanto, embora seja uma alternativa natural, pode causar alguma reação. Afinal, é um produto que é passado diretamente na pele. E, dependendo da sensibilidade de cada um, pode desencadear irritações.

Em geral, para a maioria das pessoas não costuma haver nenhum problema. Mas, no caso de quem tem algum tipo de alergia, é importante ter atenção.

Como usar desodorante de pedra

Esse produto é muito simples de ser usado. Ele é basicamente uma pedra colocada em uma embalagem. Os mais comuns são de pedra hume e alúmen de potássio ou alumínio.

Para usar o desodorante de pedra basta molhar e passar na pele. Ou aplicar logo depois do banho com a pele das axilas ainda molhadas. Depois é só aguardar até secar para então se vestir.

Porém, caso haja necessidade de reaplicar ao longo do dia, pode ser um pouco mais trabalhoso. Isso porque não é indicado passar por cima do que já está na pele. É preciso estar com a pele limpa.

Desta forma, para quem tem uma transpiração excessiva ou fica muito tempo fora de casa pode não ser uma alternativa muito prática.

Outra dica sobre o desodorante de pedra é que, diferente dos convencionais, ele pode ser usado em outras partes do corpo. Embora seja primordialmente um produto para as axilas, ele funciona nos pés, costas ou outras partes onde há mais suor.

Para muita gente pode ser um pouco mais difícil se adaptar. Afinal, são anos usando desodorantes em spray ou roll-on e pode não ser confortável passar uma pedra nas axilas. Mas tudo é uma questão de hábito.

Melhores marcas e preços

O desodorante de pedra ainda é algo recente no Brasil, mas pode ser encontrado em lojas de produtos naturais ou pela internet. Alguns já são vendidos também em farmácias.

Algumas marcas disponíveis no mercado:

Crystal – Desodorante Mineral Stick: É uma das marcas mais conhecidas. Este desodorante tem sais minerais provenientes de cristais. E é mais suave. A partir de R$ 50,00.

Lafe’s – Desodorante Natural Cristal Stone: Feito com cristal altamente puro de alúmen de potássio. É indicado para todos os tipos de pele. A partir de R$ 56,00.

Alva Naturkosmetik – Desodorante Stick Kristall Sensitive Incolor: Marca alemã premiada por seus produtos naturais. Este desodorante é de alúmen de amônio, um sal mineral 100% natural. A partir de R$ 65,00.

Perlas Prill – Desodorante de cristal mineral: Leve, compacto e sem compostos químicos agressivos. A partir de R$ 59,90.

Positiv.a – Desodorante 100% natural lavandin e maleleuca: Vegano, feito com óleos essenciais orgânicos e agroflorestais. Isso garante um aroma diferente. A partir de R$ 39,99.

Thai Mormaii – Desodorante Vegano em Pedra: É 100% natural, em formato de pedra. E tem embalagem reutilizável. A partir de R$ 54,00.

Os valores podem parecer um pouco altos, principalmente se comparados aos tradicionais. Mas é importante lembrar que a durabilidade de um desodorante de pedra pode chegar a até um ano, o que faz valer o custo-benefício.