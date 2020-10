Se você acompanhou nosso artigo sobre tipos de cabelo já sabe que existem 12 classificações que variam de acordo com a textura dos fios. No caso dos ondulados, por exemplo, ou tipo 2, as mechas têm formato de S. Há ainda três padrões principais: 2A, 2B E 2C. Agora, você aprende dicas e truques de finalização para cabelo ondulado que vão deixar as ondinhas mais definidas e bonitas.

Por que a finalização para cabelo ondulado é importante?

A finalização é essencial para quem tem cabelo ondulado. Isso porque é o cuidado após o processo de lavagem com shampoo e condicionador que garante ondas definidas e soltas, livres daquele efeito de frizz.

Confira agora diferentes técnicas de finalização para cabelo ondulado.

Fitagem: a finalização mais famosa para ondas e cachos

É provável que você conheça como funciona a fitagem. Ainda assim, é interessante falar sobre a técnica que faz sucesso entre cacheadas e onduladas do tipo 2C, com textura mais encorpada.

Para fazer essa finalização, em primeiro lugar, divida o cabelo – que deve estar úmido – em diversas mechas. Passe um bom creme de pentear em cada uma delas, ao longo de todo o comprimento. A ideia é esticar bem os fios com o produto. Eles vão ficar, de fato, com aparência de uma fita.

Na sequência, com a ajuda de uma toalha de algodão, é só amassar as mechas de baixo para cima. É esse movimento que define as ondas, por isso, o passo está presente em todo tipo de finalização para cabelo ondulado.

Método LOC para definir as ondinhas

LOC é uma sigla que significa: líquido, óleo e creme. Ou seja, o objetivo é aplicar nos fios água, óleo capilar e creme de pentear.

Então, com os cabelos bem úmidos, basta passar um pouquinho do óleo ao longo do comprimento dos cabelos – nada de chegar perto da raiz. Em seguida, use o creme de pentear. Por fim, desembarace o cabelo com os dedos e pressione bastante de baixo para cima.

Como resultado dessa finalização você tem maior hidratação, brilho e definição.

Twis é uma das opções de finalização para cabelo ondulado

Nessa técnica, a ideia é deixar as ondas bem marcadas. Em primeiro lugar, você deve separar todo o cabelo em mechas não muito grossas. Divida novamente cada uma ao meio. Depois, basta torcer uma parte na outra – é daí, aliás, que surgiu o termo twist.

Ao final, prenda a pontinha com um elástico e aguarde até secar bem. Então, solte cada mecha e aplique um pouco de leave-in ou óleo com bastante atenção, amassando um pouco os fios.

O twist é muito utilizado como finalização também por cacheadas.

Finalização com coque

O coque é ideal quem tem ondas 2A, pois são cabelos mais finos e com pouco volume. O resultado é similar ao twist, mas as ondas ficam mais abertas.

O passo a passo começa com o cabelo quase seco. Separe em apenas duas grandes mechas e, então, prenda em coques mais soltinhos, um de cada lado da cabeça. Espere a secagem terminar naturalmente e, em seguida, solte os coques.

Vale dizer que essa finalização deve ser feita durante o dia, porque os fios precisam secar completamente. Afinal, dormir com os cabelos presos e ainda úmidos pode ocasionar não apenas mau cheiro, como também levar ao surgimento de fungos.

Quer conferir o passo a passo, em vídeo, de uma finalização superprática? A Amanda, do canal Ondulada com Orgulho, te ensina.

Já a Niina Secrets mostra como modelar as ondas usando uma meia-calça.

Cuidados especiais depois da finalização

Algumas dicas, que vão além da finalização, ajudam a manter ondulado por mais tempo. É interessante, por exemplo, evitar pentear o cabelo depois que estiver seco. Também é bom deixar de lado o hábito de passar os dedos pelos fios com frequência, visto que colabora para desmanchar as ondas.

Ainda sobre a secagem, procure usar o processo natural. No entanto, se gostar ou precisar do secador, utilize sempre o difusor de cachos.

Por outro lado, para a lavagem do cabelo ondulado os produtos mais indicados são aqueles sem sulfato de sódio. O ingrediente prejudica a saúde e a beleza dos fios, que ficam ressecados e com frizz.

Assim, as técnicas low poo e no poo são ótimas recomendações para quem tem ondas ou cachos.

Por fim, você pode dormir em um travesseiro com fronha de cetim. O tecido não retira a umidade do cabelo e, por isso, ele fica mais macio.

Dicas de produtos

