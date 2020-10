Você já deve ter visto por aí blogueiras e famosas fazendo massagem facial com cristais, não é mesmo? Acontece que o gua sha se popularizou muito na rotina de cuidados pessoais nos últimos anos.

Embora pareça uma nova moda, a massagem é uma técnica milenar e traz vários benefícios para a saúde da pele.

O que é?

O gua sha é uma massagem facial milenar presente na medicina chinesa e popular em todo sudeste asiático. A técnica, por sua vez, é feita com pedras lisas e cristais em formato de meia lua. Esse formato é feito justamente para se adequar as curvas e linhas do rosto.

Além disso, o gua sha (pronuncia-se guá xuá), também é conhecido popularmente como cunhagem ou colher, visto que algumas pessoas utilizavam talheres no lugar das pedras. No entanto, a técnica verdadeira é feita com pedras de cristais por suas propriedades energéticas. Nesse sentido, as mais usadas são a Jade e o Quartzo rosa.

Etimologicamente, a palavra gua sha tem dois significados. Gua significa “raspar” ou “esfregar”, enquanto Sha, em tradução livre, quer dizer sangramento na pele ou energia perversa. Isso porque a técnica relembra o movimento de raspagem, no entanto supercial e sem danos.

Assim, o gua sha tem sido muito utilizado em procedimentos estéticos. Devido ao seu efeito lifiting, ele vem sendo considerado uma alternativa natural ao botox. Demais né?

Benefícios do Gua Sha

De fato, o gua sha tem diversas ações benéficas para a pele e fins estéticos. Todavia, ele tem diversos benefícios, como por exemplo:

Atua como relaxante muscular

Diminui dores de cabeça e no maxilar

Ameniza linhas de expressão, rugas, acne e manchas

Melhora a circulação sanguínea

Promove efeito semelhante ao botox

Reduz o inchaço

Serve como esfoliante natural

Como fazer Gua Sha em Casa

Outro fator interessante na história da prática é que ela teve como base a acupuntura, por isso, o mais indicado é que seja feita por um profissional capacitado. No entanto, existem algumas versões mais simples que podem ser feitas em casa.

Em primeiro lugar, você deve preparar sua pele com hidratante. Assim, irá facilitar o deslizamento da pedra pelo rosto. Logo após, posicione o cristal em seu rosto e com a outra mão, coloque os dedos perto da região massageada para dar resistência.

Em seguida, faça movimentos com o cristal para cima e para fora. Ao fazer esse movimento, pode colocar um pouco de pressão, mas nada com muita força. Além disso, para drenar e afinar o rosto, devem ser feitos movimentos circulares no final de cada raspagem. Por fim, repita a gua sha por 4 vezes.

Vale lembrar que o cristal tem que estar sempre na horizontal, jamais utilize as laterais. Também é normal que o rosto fique um pouco avermelhado após a realização da técnica. Mas não se assuste, é assim mesmo! De acordo com a medicina chinesa, essa é uma resposta do organismo do processo de cura.

Cuidados e contraindicações

Apesar de ter diversos benefícios, o gua sha não é indicado para pessoas que tem doenças de pele, como psoríase, dermatite ou câncer de pele. Devido ao método de raspagem, a técnica pode prejudicar que já está machucada e sensível.

Além disso, gestantes, pacientes em quimioterapia, pessoas com herpes, furúnculos e abcessos de pele, não devem fazer o uso desta técnica.