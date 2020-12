Um corpo com curvas realçadas e musculatura bem definida nem sempre resulta apenas de malhação e dieta equilibrada. Há um truque muito comum entre as famosas que ajuda a realçar ainda mais as formas: é o iluminador corporal.

Ao ser aplicado este produtinho camufla algumas marcas, deixando a pele mais uniforme. Além disso, garante, ainda, um tom mais dourado e com um brilho natural. Em resumo: um aspecto mais bonito!

A tendência vem conquistando cada vez mais adeptas e se tornando indispensável na lista de cosméticos. E o iluminador é, sem dúvidas, um item que pode fazer a diferença no look, jogando um ponto de luz em algumas partes do corpo.

É claro que para manter a boa forma é preciso, primordialmente, de ter a disciplina nos exercícios e na alimentação. Afinal, o iluminador corporal não faz nenhuma mágica. A função dele é valorizar ainda mais os contornos!

O que é um iluminador corporal?

O iluminador corporal é um cosmético que tem alguns pigmentos na sua formulação. Isso faz com que ele realize uma espécie de “tingimento” momentâneo na pele.

Assim, ajuda esconder alguns defeitinhos, como manchas e até celulite e estrias. Para quem já está com o corpo bronzeado, ele ajuda também a realçar e valorizar ainda mais a cor.

Há opções de iluminador em diferentes tonalidades. E, diferente de um autobronzeador, que realmente promove uma mudança no tom da pele, ele sai ao ser lavado.

Há, também, diferentes versões como creme, gel, spray e óleo. A textura é um ponto importante a ser observado. Veja mais sobre cada uma delas em seguida:

Iluminador corporal em gel

Em geral, este é um dos tipos de iluminador corporal mais indicado, porque pode ser aplicado não apenas no corpo, como também no rosto. Ideal para pele oleosa ou com acne, mas pode ser usado em qualquer tipo de pele.

A textura em gel faz com que não fique grudento e nem aumente a oleosidade. Não fica um aspecto muito brilhante, e sim mais natural. Além disso, como secam mais rápido, podem ser usados mesmo nos dias quentes.

Creme e óleo iluminador

Exatamente por serem mais consistentes, têm um efeito mais forte, com mais brilho, que pode ser interessante dependendo da ocasião.

Também costumam ter um poder hidratante maior, sendo mais indicado para pele seca. Mas devem ser usados, preferencialmente, à noite ou em dias mais frios, pois no calor podem derreter ou melar.

Spray iluminador

É o iluminador corporal mais prático na hora de aplicar, principalmente pela facilidade em ser espalhado de maneira mais uniforme por todo o corpo, o que é fundamental para evitar manchas.

Na dúvida de qual iluminador usar, o ideal é sempre consultar um dermatologista para saber qual a melhor indicação para o seu tipo de pele. E, antes de aplicar, faça um teste em alguma parte do corpo, como nas pernas, para saber como ficará o resultado.

Outra dica importante é sempre ler a embalagem e observar as substâncias presentes em cada iluminador corporal. Tenha atenção principalmente à presença de microesferas, pois elas podem fazer o iluminado ficar um pouco mais artificial.

Como aplicar o iluminador

O principal cuidado ao aplicar o iluminador corporal deve ser em relação à quantidade usada, para manter o aspecto natural e sem deixar que algumas partes fiquem com a tonalidade desigual. E há alguns pontos de destaque que ajudam a realçar os contornos.

Algumas dicas que funcionam:

Não tente escolher um tom muito mais escuro que sua pele. O objetivo não é bronzear, é iluminar. Cada pessoa deve escolher a cor que mais próxima da natural. Uma opção é misturar tons diferentes para chegar ao que mais se assemelha ao seu.

Se achar que o produto está com um brilho muito intenso ou se no momento preferir algo mais discreto, misture o iluminador com um hidratante, que deixará o tom mais leve.

Ao aplicar, espalhe de maneira uniforme por todo o corpo. E finalize usando um pouco mais de produto em algumas áreas que merecem destaque, como coxas, bumbum, cintura e a “saboneteira”.

Lembre-se de usar luvas ou alguma proteção para evitar que as mãos fiquem manchadas. E, depois de passar o iluminador corporal, espere um pouco para secar e se vista com cuidado para não manchar a roupa.

Melhores marcas de iluminador corporal

Nesta lista há várias opções de iluminadores corporais, de diferentes marcas, texturas variadas e preços para todos os bolsos. Confira!

Panvel (Loção Iluminadora Corporal Glow) – a partir de R$ 20,00

Eudora (Loção Iluminadora Corporal Aurien Gold) – a partir de R$ 42,99

Best Bronze (Iluminador Corpo Luminate) – a partir de R$ 129,90

Jhonson’s (Body Lotion Iluminadora) – a partir de R$ 21,00

Skelt (Bronzeado Instantâneo Red Carpet Glow) – a partir de R$ 57,00

The Body Shop (Óleo Tonalizante Iluminador Corporal Honey Bronze) – a partir de R$ 175,00

Too Faced (luminador Corporal e Facial Pure Gold) – a partir de R$ 115,80

Quem disse, Berenice? (Iluminador Gel Champagne) – a partir de R$ 50,00

O Boticário ( Loção Hidratante Iluminador Corporal Just Shine) – a partir de R$ 39,90

Givenchy (Mister Radiant Body) – a partir de R$ 177,00

É sempre válido lembrar que não existe um iluminador corporal perfeito. Existe aquele que mais se adequa a você e à sua pele!